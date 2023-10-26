دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأرصاد يحذر المواطنين في 11 منطقة سعودية ويناشدهم بعدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة!,

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والشمالية ونجران والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان).

وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارا متوسطة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والعلا وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح ضرماء ومرات والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف والرين والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وسميراء وغزلانة والشملي وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص وبحرة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وأخيرًا تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرب وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.