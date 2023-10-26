“إجابة قلبت مصر” .. طالب يجيب علي سؤال بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المدرس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام طالب بالإجابة على سؤال بطريقة أذهلت وابكت الجميع فعند معرفتك لما كتبه وردة فعل معلمه سوف تبكي فعند قراءتك للإجابة ستصاب من الذهول من طالب لم يبلغ الكثير من العمر من الإجابة على مثل ذلك السؤال والتي تبين مدى حسن خلقه وايضا قربه الشديد من الله ولمعرفة ماذا كتب هذا الطالب وماذا فعل به مدرسه يجب قراءة هذا المقال.

إجابة الطالب سؤال انتشر على مواقع التواصل

من المعروف عند الجميع أنه في هذه الأيام أصبحت مواقع التواصل شيئا أساسيا عند معظم الناس وأنه من خلالها يتعرف الناس على احدث الاخبار وايضا التواصل بشكل دائم بين بعضهم البعض وانتشر خلال هذه الفترة إجابة طالب على سؤال في الامتحان والتي قد بينت أخلاق هذا الطالب والتربية النبيلة التي يقوم بها الآباء والأمهات حيث كان سؤال المعلم عن ما هو إعراب الآية القرآنية “خلق الإنسان من عجل “وكانت الإجابة كالتالي خلق فعل ماضي لم ينسي فاعله وكتب الطالب أنه لن يكتب مبني للمجهول تادبا مع الله عز وجل.

ردة فعل المعلم على إجابة الطالب

من الجدير بالذكر أن إجابة الطالب هذه ليست إجابة دقيقة إلا أن المعلم قد انبهر منها انبهارا شديدا لأن الطالب أستحي أن يكتب كلمه مبني للمجهول لأن الله تعالى معلوم دائما وابدا ورد عليه المعلم بارك الله في أدبك وعلمك احسنت ممتاز وأعطي له الدرجه كامله دون أن ينقص منها شئ.