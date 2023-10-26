دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الناس من كثرة تراكم الشمع داخل الاذن مما يسبب لهم الما شديدا وايضا الشعور بالتعب والارهاق والبعض منهم يواجه صعوبة في الذهاب للطبيب ولذلك سوف نخبركم بطريقه سهله وأمنه لازالة الشمع من داخل الاذن بدون التسبب في أي ضرر وسوف نعرض لكم الطريقة الصحيحة لإزالة الشمع من داخل الأذن بالتفصيل في هذا المقال.
إزالة شمع الأذن في المنزل
عن الشعور بآلام داخل الأذن بسبب تراكم الشمع فيجب الحذرعند القيام بهذه الخطوات داخل المنزل بعناية شديدة تجنبا لحدوث أي أضرار أخري لأن الأذن من الأعضاء الحساسة جدا وتحتاج إلى الحماية حتى لا يزداد شعور الالم.
طريقة غسل الأذن من الشمع في المنزل
عند زيادة الشعور بالألم ولا توجد امكانية الذهاب الى الطبيب فعليكم اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يقوم المريض بوضع كمية من المياه علي البوتاجاز لتسخينها على درجة حرارة مرتفعة تبدأ من 37 حتى 40 درجة مئوية.
- ثم يتم وضع الماء بعد أن يبرد داخل سرنجه وتوضع السرنجة من الاعلي في الأذن بحذر شديد حتى يتم إذابة الشمع.
- وتاخد هذه العملية مدةعشرة دقائق.
- وسوف يذوب الشمع ويخرج مع الماء من الأذن ويحدث الم بسيط يذول بعد فترة من الزمن.
- ولكن في حالة استمرار الشعور بالألم يجب الذهاب الي الطبيب فورا حتي لا يحدث أي مضاعفات ويصبح الام لا يحتمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “انسى الدكاترة من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتنضفها وانت في بيتك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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