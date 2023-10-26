«هيرجع زي الجديد».. ارمي الـ2 جنية في الماية المغلية وشوفي النتيجة بنفسك كله هينضف من اول مرة .. خليكي ست بيت شاطرة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالباً ما يرغب الكثيرون في الاحتفاظ بأدوات المطبخ الخاصة بهم، مثل السكاكين والشوك والملاعق، في حالة نظافة جيدة إذ تُستخدم هذه الأدوات بشكل يومي في تحضير وتناول الطعام، ولذلك من الضروري تنظيفها وتعقيمها بشكل منتظم للحفاظ على صحتنا وسلامتنا وعندما تتعرض هذه الأدوات للصدأ، يمكن أن يكون من الصعب تنظيفها وإزالة الصدأ لكن بفضل هذه الطريقة البسيطة والفعالة، يمكنك التخلص من الصدأ على السكاكين والملاعق بسهولة وبدون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.

طريقة فعالة لتنظيف الشوك والملاعق من الصدأ بكل سهولة

قد تحتاجين إلى تنظيف الملاعق والشوك والسكاكين التي تعاني من الصدأ، ويمكن فعل ذلك بسهولة باستخدام هذه الخطوات:

قومي بملء صينية بلتر من الماء وضعيها على النار حتى يصل الماء إلى نقطة الغليان. أضيفي عملات معدنية صغيرة إلى الماء المغلي. أضيفي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو الملح أو ملح الليمون إلى الماء المغلي. قومي بعصر ليمونة واحدة فوق الخليط وقلبي المكونات جيدًا. ثم ضعي الأدوات المعدنية الصدئة في الماء المغلي واتركيها تغلي لمدة 10-15 دقيقة. بعد ذلك، ارفعي الصينية من على النار وابدئي في مسح الصدأ من الأدوات المعدنية باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة.

تذكير مهم: تجنبي لمس الأدوات المعدنية المسخنة باليدين لتجنب الإصابة بالحروق هذه الطريقة فعالة لإزالة الصدأ من الأدوات المعدنية بما في ذلك الملاعق والشوك والسكاكين وأي أداة معدنية أخرى تعاني من الصدأ.