دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالفيديو.. انتشار ظاهرة خطيرة عند الأزواج في السعودية والإعلامي الغفيلي ينتقد بقوة..شاهد,

انتقد الإعلامي علي الغفيلي ظهور الأزواج بمواقع التواصل الاجتماعي في مشاهد رومانسية يتراقصان ويتمايلان على أنغام الموسيقى.

وقال الغفيلي في فيديو متداول: مو بمنطق زوج وزوجة يتصرفون كذا قدام خلق الله، مو بمنطق زوجة ما تغار على زوجها أو زوج ما يغير على محارمه.

وتابع: فعليا مقززة هالمناظر للي يطلعون مع بعض، ما أدري كيف عيالهم بكرة يتابعون هذه الأشياء، كيف تقبل يشوفك أطفالك بهذا المنظر، معقولة الحين ما أحد يدري وش العيب او ما في أحد ينصحهم..