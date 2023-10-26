«خليكي ست بيت شاطرة».. قومى بوضع الرمان في المياه المغلي ووفرى مصاريف المدارس فكرة عبقرية لكل ست بيت .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان هو إحدى الفواكه الهامة التي تكون متاحة في موسم الخريف، وتتميز بالعديد من الفوائد، سواء من حيث بذوره أو قشره لذلك، هناك العديد من الطرق للاستفادة من الرمان، بما في ذلك وضعه على النار وتناوله من المفضل تجربة وصفات تتضمن وضع الرمان على النار لتحقيق نكهة شهية ولذيذة. يمكنك تحضير دبس الرمان بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية المكونات: 1 كوب عصير رمان

10 أكواب سكر أبيض

1/4 كوب عصير برتقال الخطوات: قومي بتسخين عصير الرمان حتى يصبح كمية سميكة. انقلي العصير إلى وعاء سميك فوق نار خفيفة. أضيفي السكر الأبيض وعصير البرتقال، وقومي بالتحريك حتى يذوب السكر تمامًا اتركيه حتى يبدأ في الغليان. استمري في التحريك حتى يكثف المزيج. ارفعي الوعاء عن النار واتركيه حتى يبرد قليلاً. صبي دبس الرمان في جرة وأغلقيها بإحكام، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا. بهذه الطريقة، ستحصلين على دبس الرمان اللذيذ والذي يمكن استخدامه في تحضير وصفات متنوعة. يمكنك تحضير مربى الرمان باستخدام الطريقة التالية المكونات: 1 كوب حبات الرمان

1 كوب سكر أبيض

مقدار من الماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون الخطوات ضعي حبات الرمان في وعاء كبير فوق نار متوسطة. أضيفي الماء إلى الرمان وقومي بالتحريك. دعي المزيج يغلي، ثم أضيفي السكر وعصير الليمون وقومي بالتحريك. اخلطي المزيج جيدًا حتى تتداخل المكونات. اتركي المزيج على النار لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يصبح أكثر سماكة. ارفعيه عن النار حتى يبرد، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للتناول. بهذه الطريقة، ستحصلين على مربى الرمان اللذيذ الذي يمكن استخدامه كحشوة للفطائر أو السندويشات، أو حتى تناوله مع الزبادي أو الطحينية.

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