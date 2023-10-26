وصفة سحرية لتخلص من التجاعيد نهائيا.. وصفه طبيعيه لبشرة اكثر حيويه ونشاط بمكونات سهله وبسيطه ياريتني عرفتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشتكي الكثير من السيدات من بعض مشاكل البشرة المزعجة مثل التجاعيد وعلامات التمدد، والتي تؤثر على جمال البشرة وشبابها بشكل كبير، وعلى الرغم من انه يوجد العديد من الكريمات الكيميائية ومنتجات العناية بالبشرة التي تساهم في التخلص من تلك المشاكل، ولكنها تكون غاليه علي الكثير من النساء ، لذلك سنستعرض لكم كريم التجاعيد الطبيعي والذي سوف يساعدكم في التخلص من تلك المشاكل ولن يكلفكم الكثير من الأموال .

كريم التجاعيد

بإمكان الكثير من السيدات تحضير الخلطه الطبيعيه للتخلص من التجاعيد وعلامات التمدد بكل سهولة، وذلك من خلال الاستعانة بعض المكونات الطبيعية، والتي سوف تغنيك عن اقتناء منتجات العناية بالبشرة غالية الثمن، ويمكن تحضير ذالك الخليط باستخدام المكونات الآتية:

معلقة من القرنفل المطحون.

معلقة نشا.

معلقة عصير ليمون.

معلقة زيت زيتون.

معلقة زيت جوز الهند.

نصف كوب من خل التفاح.

خطوات التحضير.

بإمكانك تحضير كريم التجاعيد بالطريقة الآتية:

يمكن للسيدات تحضير كريم إزالة التجاعيد في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

قومي وضع القرنفل المطحون والنشا وخل التفاح في إناء متوسط.يوضع الخليط على نار بسيطه مع التقليب المستمر حتى يصبح ذلك الخليط كريمي.قومي بي إزالة الإناء من على النار ثم أضيفي إليه عصير الليمون وزيت الزيتون وزيت جوز الهند،مع تقليب المكونات جيداً حتى تختلط المكونات معاً تماماً ويصبح الخليط جاهزا لاستخدام.

ضعي كمية تكفي من الخليط الذي تم تحضيره على البشرة بعد غسلها، ويترك لمدة تلت ساعه قبل أن تقومي بتنظيفه بالماء المفلتر ، ثم يوضع كمية من أي كريم مرطب تستخدمي على البشرة بعد الانتهاء، مع تجنب استخدام الخليط في حال ظهور أعراض الحساسية.