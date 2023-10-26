«وصفة طبيعية هتخلي العجوزة صبية»…العشبه المعجزه اللي هترجعك شباب لو عديت 70 عام..السر في طريقة الاستخدام!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرفي على وصفة بذور الكتان. تبحث الكثير من النساء عن طرق تساعد في التخلص من التجاعيد، حيث أن التجاعيد تسبب لهن الكثير من الانزعاج وتوحي بمدى التقدم في السن، كما نجد أن هناك نساء فوق سن 60 عاماً يشعرن بالانزعاج من تلك التجاعيد والخطوط التي تضغط على البشرة. بشرتهم، لذلك بدأ الكثير منهم بالبحث عن طرق ووصفات طبيعية تساعد على استعادة الشباب والحصول على بشرة مشدودة. لذلك، تمكنا من العثور على وصفة فعالة باستخدام بذور الكتان. تعتبر بذور الكتان من أفضل البذور الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتنعيم البشرة والتخلص من التجاعيد، مما يمنحها المرونة والحيوية، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لك أهم التفاصيل. تابعنا

تعرفي على وصفة بذور الكتان

تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا. وسنشرح هذه المكونات على النحو التالي.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

2 ورقة لورا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

كوب ماء.

كبسولة فيتامين هـ.

تعرفي على طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة، وسنشرحها لك كما يلي.

أحضري قدراً، وضعي فيه ورق الغار، وبذور الكتان، والماء، ثم ضعيه على النار.

ثم عندما يغلي تماماً نهدئ النار حتى نلاحظ خروج مادة بذر الكتان وهي كالهلام الأبيض.

ثم نرفع الخليط عن النار.

ثم نقوم بتصفية الخليط جيداً.

ثم نضع عليها باقي المكونات ومنها جل الصبار وفيتامين E وزيت الزيتون.

ثم نقوم بتحريك جميع المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض. ثم نقوم بغسل الوجه وتجفيفه.

ثم نضع عليها الوصفة ونتركها لمدة 20 دقيقة.

ومن ثم نغسله بالماء وسنلاحظ مدى تفتيحه للبشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة من أول استخدام للوصفة.

تعرف على فوائد بذور الكتان

عندما نستخدم بذور الكتان نحصل على العديد من الفوائد، وهي:

يساعد على التخلص من التجاعيد.

يعمل على شد الجلد.

يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين.

يساعد على إبقاء البشرة نضرة ومشرقة.

يمنح البشرة الترطيب والمرونة