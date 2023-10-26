“اعرف حل اللغز المحير”.. ما هو جمع كلمة “بقدونس” التي حيرت ملايين من عباقرة اللغة؟…لغز للأذكياء فقط!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المؤكد أن اللغة العربية من أقدم لغات العالم ومن أكثر اللغات الغنية بالمعاني والمصطلحات حيث تحتوي على بحور من فروع البلاغة والشعر والأدب والنحو وغيرها من المجالات الأخرى التي كرث الملايين من الباحثين حياتهم في دراستها، ولغز اليوم قد اثار فضول الكثيرين حيث يوضح تأثير الاختلاف اللغوي في اللغة وأهمية مراعاته، وهو جمع كلمة “بقدونس” التي حيرت أغلبية الطلاب ودارسين اللغة العربية، لذا دعونا نتعرف معكم على حل هذا اللغز خلال السطور القليلة القادمة.

ما هو جمع كلمة “بقدونس”؟

يعد لغز اليوم من أكثر الألغاز التي حيرت الجميع، حيث وجد الكثيرين صعوبة في إيجاد الجمع الخاص بها مما أثار الجدل حولها والبحث عن جمع كلمة “بقدونس” في اللغة العربية للتوصل إلى حلها، والجدير بالذكر أن كلمة بقدونس من الكلمات التي تدل على اسم جمع من الأساس مما يثير الجدل حولها لأنها لديها أسلوب جمع مشترك.

حل اللغز المحير لجمع كلمة “بقدونس”

تعتبر كلمة بقدونس من أكثر الكلمات التي حيرت وشغلت أذهان الجميع حيث نواجه صعوبة شديدة عند التفكير في جمعها في اللغة العربية، وذلك بسبب أنها من الكلمات التي بصيغة الجمع الجنسي الجماعي بمعنى أنها في الأصل اسم جمع، وعند وضعها في صيغة المفرد نضيف لها التاء المربوطة لتصبح “بقدونسة” كما في مثلها في “موزة” و”دجاجة” و”تفاحة” وغيرها، وبذلك نكون قد أوضحنا لكم حل هذا اللغز المحير للجميع.