“خلي بالك قبل فوات الأوان”.. علامات تدل على “وجود ثعبان في منزلك” …تعرف عليها الآن وأحمي بيتك وأولادك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الثعابين من الزواحف الخطيرة التي تشكل خطر بالغ على الإنسان، فوجودها في أي مكان قد يتسبب في الموت المحقق حيث توجد العديد من الأنواع السامة التي تؤذي جميع من حولها إذا تم لدغهم، لهذا يجب توخي الحذر من تواجده في المنزل ومحاولة التخلص منه بكافة الطرق الممكنة إذا شعرت به، ومن المعروف أن تواجده يبث الرعب في قلوب الصغار والكبار على حد سواء لذا نتعرف معاً على بعض العلامات التي تدل على وجود ثعابين في منزلك وأفضل الطرق للتخلص منه.

علامات دالة على وجود ثعابين في بيتك

هناك بعض العلامات التي إذا شعرت بها فإنها تنبأك بوجود ثعبان في المنزل حطث من المعروف أن الثعابين تفضل البقاء في بعض الأماكن المحددة التي لها صفات معينة منها التالي:

تميل الثعابين للبقاء في الأماكن المظلمة والرطبة والباردة أيضا في كثير من الأحيان.

تبتعد الثعابين عن أماكن تواجد الحيوانات المفترسة لكي تشعر بالأمان.

تفضل التواجد في أماكن بها مصدر طعام متوفر لها حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة.

نصائح هامة لتجنب وجود ثعابين في منزلك

نقدم لك بعض الإرشادات التي تحميك أنت وأسرتك من خطورة تواجد ثعبان في المنزل منها التالي: