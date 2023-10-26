“سعره رخيص بس خطير”.. تحذيرات وزارة الصحة من شراء “الزيوت الرخيصة” المنتشرة في الأسواق… تدمر الصحة وتسبب السرطان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستهلك معظم ربات البيوت كميات كبيرة من زيت الطعام سواء في القلي أو الطبخ مما ينتج عنه كمية كبيرة من زيت القلي المستعمل الذي يعتقد الكثيرين أنه بلا فائدة مما يدفعهم إلى بيعه للباعة المتجولين بأسعار رمزية، ولكن يقوم هؤلاء الباعة منعدمي الضمير بإعادة تدويره باستخدام مواد كيماوية ضارة ليستعيد لونه الفاتح وتعبئته في زجاجات جديدة وبيعها بأسعار رخيصة يقبل على شرائها الكثيرين من الناس نظراً لإرتفاع أسعار الزيوت في الأسواق غير مدركين خطورة هذه الزيوت الرخيصة في تدمير الجهاز المناعي والإصابة بالعديد من الأمراض.

خطورة الزيوت الرخيصة والمنتشرة في الأسواق

يستغل التجار منعدمي الضمير والباعة المتجولين الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والمنتجات الغذائية خاصةً زيوت الطعام مما يجعلهم يقومون بشراء الزيوت المستعملة من المواطنين واستخدامها بطريقة خاطئة عن طريق إضافة بعض المواد الكيماوية على الزيوت لتبييض لونها وإعادة تعبئتها وبيعها بأسعار رخيصة، وهذه الزيوت تشكل خطر بالغ على صحة الإنسان ويصيبه بأمراض خطيرة قد تصل إلى السرطان.

تحذير وزارة الصحة من الزيوت مجهولة المصدر

حذر الدكتور حسام موافي من خطورة استخدام الزيوت المغشوشة مجهولة المصدر لأنها قد تصيب الإنسان بالأمراض السرطانية كما أنها تدمر الكبد والجهاز المناعي للجسم، ويرجع ذلك لوجود المواد الضارة منها الهيدروكربونات العطرية التي تعد مصدر خطير لالتهابات المعدة والقولون والتي قد يتبعها الإصابة بالسرطان بسبب تدمر الجهاز المناعي بالجسم وعدم القدرة على المقاومة.