دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السعودية تعلن عن تأشيرة جديدة تسمح بدخول المملكة بسهولة وبدون الحاجة للذهاب إلى السفارة!!,
أعلنت وزارة السياحة السعودية عن إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لمواطني 6 دول جديدة، وهي تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.
ويمكن للمواطني الجدد الحصول على التأشيرة إما عن طريق طلبها إلكترونيًا أو عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.
وبجانب مواطني الدول الست الجديدة، تتاح التأشيرة السياحية أيضًا لـ 7 فئات أخرى، وهم: المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي. حاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية. حاملو تأشيرات “الشنغن”. جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. تتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. كما تمنح المملكة أيضًا تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية
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