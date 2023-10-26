“ضاع عمرنا واحنا نجهل تماماً مدى أهميتها”.. استخدامات سحرية ومدهشة لقصافة الأظافر مخطرتش على بال حد قبل كده .. هتنبهر من اللي بتعمله!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو أي منزل من الأدوات ونخص بالذكر أدوات النظافة والعناية الشخصية لكل فرد وعلى رأسها قصافة الأظافر التي يتم إستخدامها في قص الأظافر وتقليمها وإزالة الجلد الزائد من الأصابع، لكن يجهل الجميع انه يوجد إستخدامات أخرى معينة لهذه القصافة لا غنى عنها في مجالات مختلفة لذلك من المهم العناية الجيدة بها وهذا ما سنتناول ذكره بالتفصيل في هذا المقال التالي.
إستخدامات قصافة الأظافر
توجد إستخدامات رائعة ومفيدة لقصافة الأظافر نذكر منها ما يلي كالتالي:
- تستخدم لتثبيت أعواد البخور في الفتحة الصغيرة بنهاية القصافة.
- تستخدم كبديل لحامل الهاتف المحمول بالوضع الرأسي .
- تستخدم قصافة الأظافر في قص البلاستيك الموجود على الأسلاك الكهربائية.
- تثبيت المسامير على الحائط بدلاً من اليد.
- يمكن إستخدام الجزء المنحني لفتح زجاجات البيبسي والمشروبات الغازية والمعلبات.
- تستخدم كبديل للمفك في فك وربط المسامير بسهولة.
طرق الحفاظ على قصافة الأظافر
يمكن تنظيف القصافة بطريقة سهلة ويسيرة للحفاظ عليها أطول فترة عن طريق ما يلي:
- تخصيص قصافة أظافر لكل فرد في المنزل لتجنب نقل الجراثيم والأمراض .
- رش القصافة بالكحول لتطهيرها قبل وبعد كل إستعمال.
- وضع القصافة في ماء مغلي لمدة خمس دقائق.
كما يجب العناية بالأظافر بإستخدام مزيل طلاء الأظافر للتخلص من الأوساخ الزائدة، إلى جانب ضرورة تقشير أصابعك من أي جلد زائد أو جلد ميت للحفاظ عليها جميلة ونظيفة.
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