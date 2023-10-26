لن ترميها بعد اليوم .. استخدامات غير تقليدية لقشر البيض .. مش هتصدقي ممكن تعملي منها ايه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما يقوم الكثير من الأشخاص بالتخلص مباشرة من قشور البيض، حيث يعد قشر البيض التي تمتلك عدد من الفوائد و الاستخدامات الهامة، فنجد ان الكثير من الدراسات المختلفة قد اثبتت أن قشور البيض قد تكون صالحة لاستخدامها ومفيدة جداً، والفوائد التي تتواجد بها عظيمة يصعب على البعض أن يقوم بمعرفتها.
فوائد قشور البيض
تمتلك قشور البيض عدد من الفوائد عظيمة، والتي تتمثل فيما يلي.
- نجد أن قشور البيض تساعد أيضا على صحة العظام.
- بل انها تعتبر من المواد التي لديها نسبة عالية مرتفعة من القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم .
- ونجد أن هناك بعض الامور قد تمتص الفيتامينات من الجسم.
- تعمل قشور البيض كذلك على التقليل من خطر الاصابة بنفس المعادن في الجسم.
- كما تعمل على تقوية المغنيسيوم والبوتاسيوم في الجسم.
كيفية تناول قشر البيض
ولكي يتم الاستفادة من قشر البيض، وذلك لكي يتم الحصول على الفوائد الغذائية المختلفة التي تقدمها القشور عند استخدامها، ونجد أنه يتم تناوله من خلال اتباع ما يلي.
- أولا يتم العمل على سلق البيض جيدا.
- كما يتم العمل على تطهيرها من البكتيريا.
- ثم يتم بداية تجفيف قشور البيض .
- وبعد مرور يوم واحد نقوم بطحنها جيداً، وذلك باستخدام المطحنة الخلاط .
- ومن ثم ستن اضافتها في جميع المأكولات أو يتم وضعها في المشروبات الغازية.
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