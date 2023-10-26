“ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ساعتها” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها وانت واقف مكانك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدم التكنولوجيا الحديثة في العصر الحالي أدى إلى تقدم البنوك العديدة في الكثير من الخدمات للعملاء لديها ومن ضمنها خدمة البطاقة البنكية المعروفة بالفيزا والتي عن طريقها يتم قبض الرواتب والقيام بعمليات الشراء والدفع أون لاين في أي مكان، لكن عند قيام العميل بإستخدام هذا الفيزا في السحب أو الإيداع تسحب ماكينة الصراف الآلي البطاقة وهذا يغضب الكثير من العملاء وهنا سنوضح أسباب هذه المشكلة وكيفية إستعادة هذه البطاقة دون مجهود في السطور الآتية.

أسباب سحب الماكينة ATM للفيزا

تم تكرار عملية سحب الماكينة للفيزا عن طريق أسباب يقع فيها العميل وهذا عن طريق ما يلي:

إنتهاء صلاحية العمل بهذه الفيزا.

إدخال العميل كلمة المرور الخاصة بالفيزا مرات عديدة بشكل خاطئ.

وجود عطل في ماكينة ATM ذاتها.

تأخر العميل في سحب البطاقة بعد إنتهاء عملية الإيداع أو السحب .

تأخر العميل في كتابة كلمة المرور الخاصة بالفيزا مما يؤدي إلى سحبها.

كيفية إسترجاع الفيزا من ماكينة ATM

يوجد عدة إجراءات على العميل أن يقوم بها عند الوقوع في مشكلة سحب الماكينة للفيزا وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: