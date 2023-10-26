أهم الاخبار

“ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ساعتها” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها وانت واقف مكانك!!!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدم التكنولوجيا الحديثة في العصر الحالي أدى إلى تقدم البنوك العديدة في الكثير من الخدمات للعملاء لديها ومن ضمنها خدمة البطاقة البنكية المعروفة بالفيزا والتي عن طريقها يتم قبض الرواتب والقيام بعمليات الشراء والدفع أون لاين في أي مكان، لكن عند قيام العميل بإستخدام هذا الفيزا في السحب أو الإيداع تسحب ماكينة الصراف الآلي البطاقة وهذا يغضب الكثير من العملاء وهنا سنوضح أسباب هذه المشكلة وكيفية إستعادة هذه البطاقة دون مجهود في السطور الآتية. 

أسباب سحب الماكينة ATM للفيزا

“ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ساعتها” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها وانت واقف مكانك!!!
“ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ساعتها” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها وانت واقف مكانك!!!

تم تكرار عملية سحب الماكينة للفيزا عن طريق أسباب يقع فيها العميل وهذا عن طريق ما يلي:

  • إنتهاء صلاحية العمل بهذه الفيزا. 
  • إدخال العميل كلمة المرور الخاصة بالفيزا مرات عديدة بشكل خاطئ. 
  • وجود عطل في ماكينة ATM ذاتها.
  • تأخر العميل في سحب البطاقة بعد إنتهاء عملية الإيداع أو السحب .
  • تأخر العميل في كتابة كلمة المرور الخاصة بالفيزا مما يؤدي إلى سحبها.

كيفية إسترجاع الفيزا من ماكينة ATM

 

“ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ساعتها” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها وانت واقف مكانك!!!
“ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ساعتها” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها وانت واقف مكانك!!!

يوجد عدة إجراءات على العميل أن يقوم بها عند الوقوع في مشكلة سحب الماكينة للفيزا وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

  • الإتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك الذي تتعامل معه.
  • القيام بالإجابة على خدمة العملاء فيما يخص توقيت سحب الفيزا ورقم الماكينة التي سحبت الفيزا.
  • إسترجاع الفيزا في نفس اليوم للعميل. 
  • إذا إبتلعت ماكينة الصراف الآلي الفيزا لبنك  أخر يتم إيقاف العمل بها على الفور وإستخراج أخرى جديدة وتسليمها خلال 7 أيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ساعتها” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها وانت واقف مكانك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا