- 1/2
- 2/2
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم الجميع بالهواتف الذكية وإكتشاف ما بها من خواص مفيدة في الإتصال والتواصل وإنجاز الأعمال الهامة ويوجد بالهاتف المحمول عدة خواص منها خاصية زر الباور المعروف بزر التشغيل والذي يقتصر البعض منا في إستخدامه على تشغيل وإغلاق الهاتف فقط، وهذا من الخطأ حيث يوجد له إستخدامات متعددة عن تفعيل هذه الخاصية وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.
كيفية تفعيل زر التشغيل بالهاتف
يعتبر من السهل جدا تفعيل زر التشغيل في أي نوع هاتف فقط بإتباع عدة خطوات هي على الترتيب التالي:
- فتح القائمة الرئيسية الموجودة على الشاشة وإختيار الإعدادات المتقدمة.
- تظهر قائمة بها عدة تفاصيل لها العديد من العناصر الخاصة بالهاتف.
- يتم إختيار الميزة التي تقوم بتفعيل زر التشغيل.
- عند الحاجة إلى إغلاق هذه الميزة تقوم بعمل الخطوات السابقة.
إستخدامات زر التشغيل بالهاتف
يوجد إستخدامات عديدة لزر التشغيل بمفرده وأخرى تجمعه مع زر الصوت وهذا سنوضحه بالتفصيل فيما يلي:
- إنهاء المكالمة عن طريق زر التشغيل.
- إعادة تشغيل أو إيقاف إجباري للهاتف بإستخدام زر التشغيل.
- عمل فورمات بإستخدام زر التشغيل وزر الصوت معا.
- تحديث النظام بإستخدام Recovery وذلك بزر التشغيل وزر الصوت معا.
- إرسال رسائل سريعة في حالة حدوث طوارئ بزر التشغيل.
- أخذ صورة إلتقاط للشاشة بإستخدام زر التشغيل وزر الصوت معا.
- إلتقاط صور سيلفي عن طريق ضوء الفلاش للكاميرا بإستخدام زر التشغيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مطلعش للقفل والفتح بس زي ماكنا فاكرين” .. 7 استخدامات متنوعة ومذهلة لزر الباو لم يتخيلها أحد من قبل .. مش هتخطر على بالك أبداً!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.