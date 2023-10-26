“مطلعش للقفل والفتح بس زي ماكنا فاكرين” .. 7 استخدامات متنوعة ومذهلة لزر الباو لم يتخيلها أحد من قبل .. مش هتخطر على بالك أبداً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم الجميع بالهواتف الذكية وإكتشاف ما بها من خواص مفيدة في الإتصال والتواصل وإنجاز الأعمال الهامة ويوجد بالهاتف المحمول عدة خواص منها خاصية زر الباور المعروف بزر التشغيل والذي يقتصر البعض منا في إستخدامه على تشغيل وإغلاق الهاتف فقط، وهذا من الخطأ حيث يوجد له إستخدامات متعددة عن تفعيل هذه الخاصية وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.

كيفية تفعيل زر التشغيل بالهاتف

يعتبر من السهل جدا تفعيل زر التشغيل في أي نوع هاتف فقط بإتباع عدة خطوات هي على الترتيب التالي:

فتح القائمة الرئيسية الموجودة على الشاشة وإختيار الإعدادات المتقدمة.

تظهر قائمة بها عدة تفاصيل لها العديد من العناصر الخاصة بالهاتف.

يتم إختيار الميزة التي تقوم بتفعيل زر التشغيل.

عند الحاجة إلى إغلاق هذه الميزة تقوم بعمل الخطوات السابقة.

إستخدامات زر التشغيل بالهاتف

يوجد إستخدامات عديدة لزر التشغيل بمفرده وأخرى تجمعه مع زر الصوت وهذا سنوضحه بالتفصيل فيما يلي: