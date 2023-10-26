” حتى لو سنك فوق ال 60 ” .. استخدمى زيت الزيتون مع الموز بهذه الطريقة في غرفة النوم وحصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع التقدم في العمر تبدأ النساء في البحث عن الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعي التي يتم استخدامها للجسم والشعر والبشرة بشكل عام، وذلك لكي يتم الحصول على أفضل النتائج في وقت قصير، وذلك لما تمتلكه الوصفات الطبيعية من اهمية كبيرة من تقديم فوائد متعددة، ومن اهم هذه الخلطات هي خلطة زيت الزيتون والموز التي تمتلك قيمة عظيمة من حيث الفوائد التي تقدمها.

تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز للحصول على افضل نتيجة بسهولة من خلال خطوات بسيطة والتي جاءت على النحو التالي.

في البداية من الضروري ان يتم إحضار حبة كبيرة من الموز.

ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون

بعد ذلك يتم خلط زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك

ومن بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر، حيث يتم من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر

أهم فوائد خليط الموز وزيت الزيتون

وقد جاء هذا الخليط الصحي المميز يتضمن الكثير من المواد والعناصر الغذائية الهامة التي تجعله ذو فائدة عالية، ومن اهم الفوائد التي يقدمها هذا الخليط المميز ما يلي.