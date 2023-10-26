” اوعي تعملي البيض بالطريقه دي تاني ” .. احذروا سلق البيض بهذه الطريقه الشائعه يدمر الكبد ويسبب الوفاه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض المسلوق واحد من ضمن الأكلات الشهيرة التي لا غنى عنها، وتقوم الكثير من النساء بتحضير البيض المسلوق بطريقة معينة قد تكون خاطئة وهي لا تعلم ذلك، فنجد أن بعض الطرق الشائعة الخاطئة في سلق البيض قد تؤدي الى تدمير الكبد والذي قد يؤدي الى الوفاة كذلك.

تحذير من سلق البيض بهذه الطريقة الشائعة

ونجد أن البيض المسلوق يعتبر واحد من ضمن الأكلات الاساسية، الذي يتم ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير خاصة في فطور الصباح، كما أنه الرفيق المناسب عند القيام بالحميات الغذائية الصحية، ويُمكن طبخ البيض بأكثر من طريقة أشهرها القلي في الزيت أو الزبدة أو السلق، فنجد أنه عندما يتم سلق البيض يقوم الكثير من الأشخاص بأخطاء كبيرة، ومن ابرز هذه الاخطاء هو ان يتم وضع البيض ليغلي لمدة قصيرة فقط من الوقت، إلا أنه من الافضل ان يتم العمل على ترك الماء يغلي اولا ومن ثم وضع البيض فيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى التأكد من نضج البيض بشكل تام.

الطريقة الصحيحة لعمل البيض المسلوق

ويمكن ان يتم تحضير البيض المسلوق بسهولة من خلال بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي.