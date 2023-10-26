“غير مكانه حالاً ”.. خبير تكنولوجي يوضح أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل لتحسين سرعة الواي فاي .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجود الانترنت في تلك الفترة من أهم علامات التقدم التكنولوجي ويتمثل ذلك التقدم في إمكانية جهاز صغير يعرف باسم الراوتر في إيصال العالم ببعضه، بمعنى من خلال ذلك الجهاز أو باقات الانترنت المختلفة يمكنك التواصل مع أي شخص وإن كان يبعد عنك مليارات المسافات، كما أنه يمكنك أن تراه بكل سهولة، ويعد اقتناء راوتر أفضل من باقات الهاتف المختلفة لأن الراوتر يوفر لك اتصال بالانترنت من أجهزة مختلفة سواء أجهزة اللاب توب أو الكمبيوتر أو العديد من الهواتف، ولكن المشكلة في ذلك الوقت تتمثل في ضعف الاتصال في بعض الأحيان ويكون هذا الضعف لأسباب عديدة سنتعرف عليها خلال المقال ومحاولة إيجاد الحلول لها.

ما المكان المناسب لوضع الراوتر؟

تحدث المتميزون في التكنولوجيا عن مشكلة ضعف الاتصال وأثبتوا أن مكان الراوتر قد يؤثر على حالة الاتصال مما يعني أن وضع الراوتر بطريقة صحيحة يجعل الاتصال قويا، وطريقة وضع الراوتر الصحيحة هي:

يجب وضع الراوتر في المكان الأعلى في المنزل بحيث يمكنه التقاط الإشارات القوية.

يتم من خلال القمر الصناعي التقاط موجة الانترنت.

عدم وضع الراوتر على المعادن لأنها تبطئ من عملية الاتصال.

عدم وضعه بجوار المدفأة.

وضع الراوتر في الأماكن المفتوحة لتوزيع الإشارة في كافة أنحاء البيت.

أسباب إنقطاع الإنترنت

من أكثر الشكاوى حول استخدام الانترنت انقطاع اتصاله بشكل متكرر كما أن الشبكة تعمل ببطء شديد ويعود ذلك إلى بعض الأسباب منها: