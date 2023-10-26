” ضاع عمرنا وحنا بنرميه ” .. قشر الموز كنز رباني له استخدمات مذهلة تعرف عليها فورا واوعي ترميه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الموز واحد من ضمن أنواع الفاكهة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرا لما يتضمنه الموز من الكثير من الفوائد الغذائية المتنوعة، ولعل قشر الموز كذلك يتضمن الكثير من الفوائد التي تنتج من استخدامه في الكثير من الأمور.
استخدامات قشر الموز
وهناك الكثير من الاستخدامات التي يمكن ان يتم بها أست هام لقشور الموز الجافة، ومن ابرز هذه الاستخدامات ما يلي. يمكن ان يتم استخدام قشور الموز في اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم العمل على إحضار واحدة من قشر الموز وملعقتين من عصير الليمون.
- ومن ثم يتم العمل على طحن قشر الموز جيدا وتقليبه مع عصير الليمون حتى يصبح قوام متماسك.
- بعد ذلك يتم وضع ملعقة من الحليب وتقلب المكونات جيدا.
- ومن ثم يتم اختيار وضع هذه الوصفة على الشعر ويغطى الشعر بقطعة من القماش دافئة، والذي يتم تركه لمدة تصل الى نصف ساعة ويغسل بالماء
فوائد وصفة قشر الموز
وتمتلك قشور الموز الكثير من الفوائد من خلال استخدامها في هذه الوصفة، ومن أبرز هذه الفوائد المتنوعة ما يلي:
- تساعد هذه الوصفة بشكلٍ كبير على ان سات تطهير الفروة تماما من القشرة التي تنتشر فيها.
- كما أن وصفة قشر الموز تساعد كذلك بشكل كبير على القضاء على البكتيريا والفطريات التي تتواجد فيها.
- يمكن ان تساعد بشكل كبير في ترطيب الشعر والتخلص تماما من مشكلة الجفاف التي يتعرض لها الشعر.
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