بذور الفلفل الأخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وفي اقل من اسبوع هتخس 10 كيلو…جرب بنفسك وشوف النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفلفل الاخضر من الخضروات التي نستخدمها بشكل يومي على أنواع السلطات المختلفة وخاصة ذات اللون الأخضر كما انه مفضل عند عمل المحشي اللذيذ بالاضافة الى قيمة الصحيه الرائعه كما انه يدخل في العديد من الوصفات السريعة أثناء عمل السندوتشات الكيزر او الفينو كما انه يعطي نكهه رائعه ولون جميل للوجبات ولكن سوف نتعرف اليوم على وصفه رائعه من بذور الفلفل بفقدان الوزن اليكم التفاصيل.

وصفة بذور الفلفل لفقدان الوزن

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

1 ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر.

1 كوب من الماء.

الطريقة:

في البداية نقوم بطحن بذور الفلفل بذور الكمون حتى يصبح ناعم باستعمال مطحنة البهارات او الهرس اليدوي ثم نضيف البذور المطحونة على كوب من الماء في اناء فارغ ونرفعه على نار متوسطة حتى أن يبدأ الغليان لهذه المكونات ثم نقوم بتهدئه النار ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى ان يبرد تماما المصفي الخليط للقضاء على بذور الفلفل حتى نحتفظ بالسائل نقوم بتناول هذا المشروب مرتين في اليوم تشاهد بنفسك الخسارة الرهيبة التي سوف تحصل عليها في وزنك.

فوائد بذور الفلفل الاخضر للتخسيس

يعمل على زيادة معدل الأيض بسبب وجود مادة الكابسيسين، لأنها قادرة على زيادة معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية مما يؤدي الى فقدان الوزن بسهولة

تقليل الشهيه تساعد مادة الكابسيسين على تقليل شهية الشخص ويعطي الشعور بالشبع طول الوقت مهما يؤدي الى تناول كميات قليلة من الطعام

زياده الحراره الجسمية الكابسيسين قادر على زيادة حرارة الجسم مما يعمل بدوره على حرق الدهون

تحسين وظيفة الجهاز الهضمي اثبتت بعض البحوث أن مادة الكابسيسين تفيد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي بشكل كبير.