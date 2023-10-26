«مايخطرش على بال الجن الأزرق» .. شاهد ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضع الطيران المتاح على الهواتف الذكية يعد من المميزات التي تتميز بها تلك الهواتف نظراً لأهميتها التي تعود بالنفع على مستخدمي الهواتف المحمولة، فهذه الخاصية يمكن استخدامها عدة استخدامات في الحياة بشكل يومي وتلك الاستخدامات سمتنحك الكثير من الراحة والرفاهية، ولكي يمكنك معرفة المزيد حول الفوائد والاستخدامات التي يمكن الحصول عليها عند تفعيل هذه الخاصية يمكنك مواصلة قراءة هذا المقال.
أهمية تفعيل وضع الطيران أثناء ركوب الأشخاص على متن الطائرة
تعد خاصية وضع الطيران عند ركوب الطائرة من الأشياء المهمة التي لابد أن يهتم بها الجميع، والتي تكمن أهميتها في منع حدوث تشوش للإشترة المتواجدة أثناء تحليق الطائرة في السماء ومن ثم يسهل على طاقم الطائرة التواصل بكل سهولة مع ذاك الطاقم المتواجد في مقر الشركة، لذلك نجد أن طاقم الطائرة ينبه على كل من يركب الطائرة بضرورة تفعيل وضع الطيران.
فوائد متعددة لوضع الطيران في الهواتف
يمكنك الاستفادة بشكل كبير من خاصية وضع الطيران عند تفعيلها على الهاتف الخاص بك، ومن بين الفوائد التي تحصل عليها عند تفعيلها ما يلي :
- يمكنك شحن الهاتف المحمول بشكل أسرع عند تفعيل هذه الخاصية.
- في حال قمت بتفعيل وتشغيل وضع الطيران هذا من شأنه الحفاظ بطارية الهواتف لمدة أطول.
- كذلك يمكن منع وصول واستقبال رسائل أو مكالمات لا ترغب في استقبالها.
- يحافظ على بياناتك المتاحة على الهاتف من أن يخترقها أحد.
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