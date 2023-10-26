فتاة سعودية شربت الكركم لمدة أسبوع فحدثت المعجزة الحقيقية لجسمها.. لن تصدق ماذا حدث !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الكركم له فوائد عديدة للجسم منها أنه يساهم في علاج الكثير من الأمراض ،حيث قررت إحدى خبيرات التغذية في السعودية استخدام ماء يحتوي على الكركم في تجربة فريدة امتدت لحوالي أسبوع واحد، وحصلت على إثر هذا على نتيجة مذهلة، وإليك ما حصل لجسمها عندما شربت ماء الكركم لـ7 أيام متواصلة،تابع معنا لمعرفة ماحدث لهذه الفتاة ومدي تأثير تناول الكركم عليها.

خبيرة تغذية توضح فوائد الكركم عن تناوله لمدة أسبوع

خبيرة تغذية توضح ما حدث عند تناول الفتاه ماء الكركم لمدة أسبوع، حيث تعد تجربة ماء الكركم في كتابها “أسرار التوازن الأنثوي” الذي أصدرته في شهر شباط فبراير 2020 شرحت فاليري إيسبيناس، الخبيرة في مجال التغذية، فوائد الكركم المذهلة، وكتبت: “يعتبر مصدراً مهماً لمضادات الأكسدة بفضل احتوائه على الفلافونويدات والكركمين،وأيضا تساعد هذه المواد على الحد من حدوث الالتهابات وعلى تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي”،كما وضحت أن الكركم غني بالحديد وذلك يعود بفائدة كبيرة جداً على الدم وعلى وظائف الخلايا، فضلاً عن أنه يمنح الجسم الكثير من الطاقة.

تجربة تناول ماء الكركم لمدة إسبوع

لكثرة فوائد الكركم قررت محررة موقع “بوب شوغار” جينا فلوريو خوض تجربة فريدة من نوعها من خلال جعل استهلاك الكركم جزءًا لا يتجزأ من روتينها اليومي،وهكذا قامت بتحضير وصفة من خلال مزج ملعقة وسط من الكركم المطحون مع ملعقة وسط من بودرة الفلفل الأسود وعصير نصف حبة ليمون وكوب من ماء جوز الهند،وبدأت بشرب هذا المزيج مرة يومياً وفي منتصف الأسبوع باتت تشعر بالتغييرات على مستوى المرور المعوي لديها حيث تحسنت عملية الهضم،واستعادت الكثير من طاقتها وأصبحت تشعر بأن جسمها خفيف وخال من السموم.