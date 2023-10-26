“فكرة عبقرية بمليون جنية”.. تعرفي على أفضل طريقة ل”طرد البرص أو الوزغ” من المنزل من غير مبيدات ولا حتى تلمسيه… جربيها ومش هتلمحيه تاني في بيتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البرص أو الوزغ من الزواحف المزعجة التي تسبب الرعب والخوف عند ظهورها في المنزل حيث يرتعب منها الكبير والصغير، كما يعني وجودها انتشار الأمراض والفيروسات التي تضر بصحة أفراد الأسرة بأكملها، لهذا يبحث الكثيرين عن أفضل الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من هذه الحشرات الزاحفة بدون استخدام المبيدات الحشرية الضارة، لذلك نقدم لكم فكرة جهنمية لطرد البرص من المنزل بدون تعب أو مجهود.

كيفية تحضير وصفة الخل والليمون للتخلص من البرص نهائياً من المنزل

يمكنك طرد البرص من المنزل بكل سهولة عن طريق استخدام مواد طبيعية آمنة على صحة أفراد الأسرة من دون استخدام المبيدات الحشرية الضارة وذلك باستخدام الليمون والخل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

نقوم بخلط كوب من الخل الأبيض مع كوب من عصير الليمون معاً جيداً.

نضيف 5 ملاعق من الفلفل الحار ومزجهم جيداً مع الخليط.

نضع الخليط في بخاخة ونرش أماكن تواجد البرص أو الوزغ.

نصائح هامة للقضاء على البرص نهائياً من المنزل

توجد العديد من النصائح الواجب إتباعها لكي نتخلص من ظهور الحشرات المزعجة خاصةً البرص منها ما يلي: