“مصيبة سودة لو لقيتها على موبايلك” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. خلي بالك ليغفلوك !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف عن تطبيق واتساب أن هناك فئة كبيرة تقوم باستخدامه سواء من أجل التواصل بينهم أو حتى العمل ولكن في هذه الأيام ظهرت ظاهرة اختراق الواتساب من قبل بعض الأشخاص ويعتبر هذا الأمر خطير للغاية وخاصة للاشخاص الذين يضعون عليه اسرار العمل وفي هذا المقال سوف نخبركم على الطريقة التي تبين لكم ان الواتساب الخاص بكم تم اختراقه.

علامات توضح أن الواتساب تم اختراقه

هناك بعض العلامات التي تبين أن الواتساب الخاص بكم تم اختراقه والذي منها:

عند ملاحظتك أن الحساب الخاص بك حدث به بعض التغيرات مثل الصورة الشخصية او تم حذف بعض الرسائل أو رسائل مبعوثه لم تقم أنت بكتابتها.

إذا أصبح التطبيق الخاص بك بطئ لان التطبيقات البطيئة مؤشر قوي على أن بداخله برنامج تجسس.

عند رؤية أحد أصدقائك أنك نشط ويمكن لأي شخص محادثتك في حين أن الإنترنت غير متصل بجهازك.

عند ظهور حالات على حسابك لم تقم أنت بنشرها.

طريقة حماية الواتس اب من الاختراق

إذا أردت أن تقوم بحماية الواتساب الخاص بك من الاختراق فعليك أن أن تقوم باتباع الخطوات التالية: