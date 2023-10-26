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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف عن تطبيق واتساب أن هناك فئة كبيرة تقوم باستخدامه سواء من أجل التواصل بينهم أو حتى العمل ولكن في هذه الأيام ظهرت ظاهرة اختراق الواتساب من قبل بعض الأشخاص ويعتبر هذا الأمر خطير للغاية وخاصة للاشخاص الذين يضعون عليه اسرار العمل وفي هذا المقال سوف نخبركم على الطريقة التي تبين لكم ان الواتساب الخاص بكم تم اختراقه.
علامات توضح أن الواتساب تم اختراقه
هناك بعض العلامات التي تبين أن الواتساب الخاص بكم تم اختراقه والذي منها:
- عند ملاحظتك أن الحساب الخاص بك حدث به بعض التغيرات مثل الصورة الشخصية او تم حذف بعض الرسائل أو رسائل مبعوثه لم تقم أنت بكتابتها.
- إذا أصبح التطبيق الخاص بك بطئ لان التطبيقات البطيئة مؤشر قوي على أن بداخله برنامج تجسس.
- عند رؤية أحد أصدقائك أنك نشط ويمكن لأي شخص محادثتك في حين أن الإنترنت غير متصل بجهازك.
- عند ظهور حالات على حسابك لم تقم أنت بنشرها.
طريقة حماية الواتس اب من الاختراق
إذا أردت أن تقوم بحماية الواتساب الخاص بك من الاختراق فعليك أن أن تقوم باتباع الخطوات التالية:
- يقوم صاحب الواتساب بالدخول إلى قائمة الإعدادات ثم الضغط على حسابه.
- وبعدها يقوم بالضغط على مربع التحقق بخطوتين ويقوم بتفعيل الخاصية ايضا ادخال كلمة السر.
- وفي النهاية يقوم بإدخال البريد الالكتروني وبعدها سوف تتم عملية الحماية مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مصيبة سودة لو لقيتها على موبايلك” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. خلي بالك ليغفلوك !!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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