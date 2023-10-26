اعرفي سبب وجود الثعابين في البيت وتخلصي منها في الحال وسبب جعلها تتكاثر بأعداد كبيرة في كل حته قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثعابين من أكثر الكائنات المرعبة التي يخاف منها الناس إذا ظهرلك في المنزل، فسوف يصيب قلق وخوف طول الوقت، فعليك التعرف على أسباب وجود الثعابين في منزلك وطرق التخلص منه في الحال حتى لا يتكاثر في المنزل ويمتلئ البيت بالثعابين الصغيرة والكبيرة في كل مكان.

أسباب وجود الثعابين في المنزل

الكراكيب

هي مصدر وجود الثعابين لأنها تطمئن في الأماكن التي لم يذهب اليها اي شخص وتتكاثر في هذه الكراكيب دون ان يعلم بها أحد، فعليك سرعة التخلص من هذه الكراكيب برميها أو بيعها بائع الخردة في الحال

الفئران

وجود الفئران مصدر وجود الثعابين اليها لانها تتغذى عليها وتعتبرها وجبة طعام مثالية فيجب سرعة التخلص من الفئران.

تساقط أوراق الشجر

تتساقط أوراق الشجر بشكل كبير فإذا لم تقوم بتنظيفها اولا باول فسوف تكون مصدر اختباء الثعابين في الحال

فعليك التخلص من أوراق الشجر اولا باول عن طريق كنسها في الزباله او حرقها بالنار.

طرق التخلص من الثعابين

مسحوق الكبريت

مسحوق الكبريت له مفعول شديد لطرد الثعابين بواسطة رشه في مكان وجود الثعابين في غرف المنزل، يعمل على تهيج جلدها فلا تقترب من المكان مرة أخرى

النفتالين

في حالة وضعك لقراءة النفتالين عند اماكن وجود الثعابين فهذا يمكنك من فرها بسرعة من المكان دون الرجوع

الشيخ

يصدر نبات الشيح رائحه نفاذة يكرهها الثعابين وتهرب من المكان فورا .