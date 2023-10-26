هيرجع جديد لانج.. طريقة جهنمية فعالة لتسليك عيون البوتاجاز المسدودة من الدهون والرواسب وإعادتها كالجديدة تماماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا بد من تسليك عيون البوتاجاز بشكل مستمر وعدم تركها لوقت طويل، لأنها بسبب كثرة الاستخدام فإنها تتعرض للإنسداد الشديد بسبب الدهون وبقايا الطعام المتراكمة بداخلها وهذا خطأ كبير جدا لأنه يعرضها للتلف وعدم العمل بصورة قوية وإشعال متوهج، لهذا السبب يجب تنظيفها باستمرار من أجل التخلص من كل هذه الدهون والتغلب عليها وإذابتها حتى لا يترك لها أي أثر على البوتاجاز، كما انه يوجد بعض من الطرق السهلة التي تعمل على تنظيف العيون وتسليمها دون أي مجهود يذكر.
أهم الطرق لتسليك عيون البوتاجاز من أي رواسب تكون موجودة بها
يوجد اكثر من طريقة فعالة للقضاء على الدهون الزائدة والشوائب في عيون البوتاجاز مثل:
مكونات وصفة بيكربونات الصوديوم
- كوب ونصف من الماء.
- كوب وربع من الخل.
- ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.
- ثلاث ملاعق من مسحوق الأطباق.
- ملح وليمون.
كيفية استعمال هذه الطريقة
- في البداية عليكي خلط الماء و الخل وبيكربونات الصوديوم و صابون الاطباق وايضا الملح والليمون.
- يتم خلطهم داخل إناء واسع بشكل جيد.
- بعد ذلك احضري زجاجة بخاخ وقومي بوضع هذا الخليط بداخلها ومن ثم رشها داخل عيون البوتاجاز.
- يتم تركها لمدة عشر دقائق وبعدها يتم غسلها بشكل جيد لإزالة أي بقع أو دهون.
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مكونات تسليك عيون البوتاجاز باستخدام الليمون
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقتين من الخل.
- ملعقتين كربونات.
- سرنجة تكون متوسطة الحجم.
طريقة الاستعمال
- في البداية يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس بشكل كبير داخل وعاء.
- يتم بعدها وضع الخل على كل هذه المكونات.
- عليكي ان تقومي برفع كافة عيون البوتاجاز من مكانها.
- لابد من وضع ملعقة كبيرة من هذا الخليط داخل الفونية.
- بعدها يتم استخدام السرنجة ليتم وضعها داخل الفونيه.
- حتى يتم من خلالها سحب جميع الدهون والرواسب العالقة داخل العيون وتنظيفه بشكل كبير.
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