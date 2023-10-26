“حاجة ولا في الخيال” .. سر خطير وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب مش هيخطر على بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثقب الصغير الذي نجده في القفل من الأسفل ذو فوائد يجهل معرفتها الكثير من الأشخاص وذلك ربما بسبب عدم ظهور هذا الثقب بشكل واضح فلا يقوم بملاحظته الكثير، وهذا ما يجعلهم لا يعرفون شيئاً عن سبب وجود هذا الثقب في القفل من الأسفل، لاسيما أن الأشخاص الذين يركزون في مثل هذه الأمور هم قليلون ولكي يمكننا مساعدتكم سنعرض لكم السر الذي من أجله تم صناعة هذا الثقب في القفل.

ما هو السر وراء صناعة الثقب الصغير أسفل القفل

الثقب الصغير الذي نراه متواجد في أسفل القفل ذو فائدة وأهمية كبيرة ربما لا يعرفها بعض الناس، ومن بين أهمية وجود هذا الثقب:

يمكن تشحيم القفل من خلال هذا الثقب المتواجد بالقفل من خلال استخدام قطرات من الزيت المخصص لذلك.

في حال تسربت أي مياه داخل القفل يتم تسريبها من خلال هذا الثقب أو الفتحة الصغيرة التي توجد في القفل، مما يحافظ على القفل من أي صدأ.

ما هي أبرز أنواع الأقفال وأهمية صناعتها؟

من المؤكد أن الأقفال لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المنازل والبيوت فبدونها يمكن أن يتعرض الجميع للسرقة أو فقد أي أشياء يحتفظ بها دون إغلاق المكان بإحكام، وهذه هي مهمة الأقفال المحافظة على أي شيء يرغب الأشخاص بحمايته والحفاظ عليه من السرقة، وتتعدد أنواع الأقفال ما بين :