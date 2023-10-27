«تخلص من الوزن الزائد نهائيا».. تعرف على طريقة رجيم التمر واللبن هتخس 7 كيلو خلال أسبوع .. ياريت كنت عرفتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على رجيم التمر والحليب. يعمل التمر على التخلص من الوزن الزائد، لاحتوائه على الألياف والأحماض الدهنية. الذي يزيل السموم من الجسم ويعمل على تحسين مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى القضاء على الالتهابات. يحارب التمر الشعور بالجوع، ويعطي شعوراً بالشبع دائماً. بسبب احتوائه على الكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والبروتين، والدهون، والعديد من المعادن المهمة للجسم. مثل الحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والكالسيوم، والصوديوم، والأملاح، والعديد من الفيتامينات مثل أ، ب1، 2.ج. وكل هذه العناصر مهمة جداً للجسم ولها فوائد عديدة. وسنستعرض طريقة التمر والحليب التي تخفض وزن الجسم بمقدار 7 كيلوغرامات خلال 14 يوماً فقط. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على رجيم التمر والحليب

الأسبوع الأول: الإفطار: حبتين تمر، كوب زبادي خالي الدسم، الغداء: سمكة حوالي 300 جرام، ثم شريحة خبز أسمر دايت، خضار، كوب زبادي خالي الدسم، 2 تمرة. وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر بدون سكر، 1 قطعة بسكويت مصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الشوفان، العشاء: 2 تمرات، كوب من الحليب خالي الدسم، وخضار مشوية.

الأسبوع الثاني: الإفطار: تمرتان، كوب حليب خالي الدسم، الغداء: سمك حوالي 300 جرام، شوربة خضار يمكن استبدالها بشوربة الدجاج، شريحة خبز أسمر، كوب حليب خالي الدسم، 2 التمر، وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر بدون سكر. 1 بسكويت من الحبوب الكاملة. العشاء: تمرتان، كوب حليب خالي الدسم، خضار سوتيه مع الدجاج أو السمك.

تعرف على فوائد الماء وممارسة الرياضة مع النظام الغذائي

ومن الأفضل شرب عدة أكواب من الماء يومياً، بما لا يتجاوز 2 لتر يومياً. ولذلك يساعد على زيادة معدل الحرق، والمشي لمدة نصف ساعة يومياً إذا كنت غير قادر على ممارسة الرياضة. وذلك لشد البطن والجسم بالكامل والقضاء على الترهلات الناتجة عن فقدان الوزن.