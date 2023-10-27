دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سعودية تقدم فرصة تاريخية:احصل على مليون و400 ألف دولار مقابل الزواج ولكن بشرط واحد,

هناك العديد من السيدات السعوديات اللاتي يقدمن عروض زواج مختلفة، حيث يقدمن مبالغ مالية ضخمة لأي شخص يوافق على شروطهن. وفقًا لمجلة سعودية، تلقت المجلة اتصالًا هاتفيًا من سيدة أعمال ثرية في المملكة العربية السعودية، تبلغ من العمر 33 عامًا، ترغب في الزواج وتعرض مبلغًا يقدر بنحو مليون و400 ألف دولار، ولكن بشرط أن يتم الزواج بطريقة مسيار.

ووفقًا للمجلة، فإن السيدة رفضت الكشف عن هويتها، ولكنها تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا. وأكدت أن الزواج هو همها الأول، حيث أنها تعرضت للزواج في المرة الأولى وانتهت بالطلاق، وأشارت إلى أن سبب الطلاق كان بسبب طمع زوجها في ثروتها وجشعه الكبير. وفي الوقت الحالي، فإنها لا تهتم إذا كان الزوج يبحث عن ثروتها أم لا، حيث صبرت لمدة ثلاث سنوات ولم تستطع الانتظار لفترة أطول من ذلك.

تواصلت المجلة مع السيدة التي ترغب في الزواج، ولكنها رفضت الكشف عن هويتها. وأكدت أنها ترغب في العثور على شريك حياة يشاركها الحب والاحترام، وأن المال ليس لديها أهمية كبيرة، ولكنها ترغب في الزواج بطريقة مسيار.

وفي نفس السياق، أتاحت السيدة الفرصة لأي شخص يرغب في الزواج منها بإرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة. يجب أن يتضمن الرسالة اسم الشخص ورقم هاتفه وعمره، حتى تتمكن السيدة من الاتصال به في الوقت المناسب لها للزواج. يُشار إلى أن هناك نحو مليون ونصف فتاة سعودية يعانين من العنوسة، وفقًا لدراسة حديثة أجريت عليهن. ولهذا السبب، يتقدمن بعروض زواج مغرية كهذه.