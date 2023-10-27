دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذير خطير.. ظهور هذه العلامة عند تناول الطعام تنذر بـ السرطان الصامت .. تعرف عليها,

كما هو متعارف عليه وخاصة في لدى المختصين من الاطباء والجراحين فإن سرطان المبيض من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء، وفي بعض الأحيان، قد تكون هناك أعراض أخرى تشير إلى إصابتك به، مثل فقدان الوزن غير المبرر والتعب الشديد، والإمساك، والحاجة المتكررة للتبول، وعدم الراحة في منطقة الحوض.

ومع ذلك، إذا كان عدم الرغبة في تناول الطعام والشعور بالشبع بسرعة يبدو مألوفًا للغاية، فقد يكون الوقت قد حان الوقت للذهاب إلى الطبيب.وتقول الدكتورة “ديبورا لي” من صيدلية دكتور فوكس، بالمملكة المتحدة: “يتسبب سرطان المبيض في الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة بعد الوجبات، لأنه يساهم في تراكم السوائل في البطن، والمعروف باسم الاستسقاء”.

وتابعت: “عندما يتراكم السائل، فإنه يضغط على الأعضاء الداخلية، بما في ذلك المعدة، ما يعني أن المعدة لا تتمدد بشكل طبيعي، وعندما تكون ممتلئة بالطعام”.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الاستسقاء وقلة الشهية المصاحبة له أحد الأعراض “الأولى” لسرطان المبيض، وفقًا لما ورد في صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

– علامات أخرى لسرطان المبيض:

وأضافت لي: “الانتفاخ هو أحد الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا لسرطان المبيض، إلى جانب الشعور بالشبع بعد الأكل بفترة وجيزة، وآلام في البطن، والحاجة إلى التبول كثيرًا.

واستكملت: “إن ضغط الاستسقاء على المعدة والأعضاء الداخلية الأخرى يمكن أن يسبب الانتفاخ وآلام البطن والارتجاع وعسر الهضم والغثيان والقيء وفقدان الشهية وفقدان الوزن والحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان والإمساك والشعور بضيق التنفس”.

وتابعت: ” لذا إذا كانت مثل هذه الأعراض تحدث بشكل منتظم بالنسبة لك، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور، ومن الضروري أن تكون على دراية بعلامات وأعراض سرطان المبيض دون تأخير إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه”.

وقالت: “يمكن لأي شخص أن يشعر أحيانًا بالانتفاخ، وهذه سمة شائعة لحالات أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، ولكن إذا كان الانتفاخ غير عادي وشديد واستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، فمن الضروري استشارة الطبيب”.

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