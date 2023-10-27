دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مهرها 10 مليون دولار :طبيبة سعودية تخطف قلب امير اردني وعرض عليها الزواج.. شاهد ردها,
خطفت طبيبة سعودية كانت ضمن الكوادر الطبية المشاركة بوقفة احتجاجية للأطباء قبل فترة ، الأنظار من الحدث نفسه بجمالها وحُسنها الطاغي.سعودية تكتشف مفاجأة صادمة تفعلها الخدامة كل يوم في العصير _شاهد الفيديو وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدتها “وطن” لـ طبيبة سعودية حسناء شاركت بالوقفة .
الاحتجاجية، حاملةً لافتة كُتب عليها “أين قرار مجلس الوزراء باستثناء تعيين الأطباء من قانون الموازنة”.السعودية الطبيعي دون تكلف أو مساحيق مكياج، أو عمليات تجميل، متغزلين بجمالها الذي وصفوه بأنه “علاج لوحده”، وأكد آخرون أنها لو كانت في بلادهم لتم تعيينها في أعلى المراتب بوزارة الصحة.ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تتحدث عن تقدم امير أردني لخطبة الطبيبة السعودية وعرضه مليون دولار مهرا لها بمهر 8 مليون دولار.. عرض عليها الزواج طبيبه سعودية تخطف قلب امير اردني ‘صورة
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