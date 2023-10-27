“هتموتي عيالك بإيدك” .. احذري سلق البيض بهذه الطريقة الشائعة تجعله يدمر الكبد ويؤدي إلى الوفاة .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أغلب البيوت المصرية تعتمد البيض وجبة الإفطار الأساسية وذلك لكثرة الفوائد التي يحتوي عليها البيض من البروتين وغيرها من الفوائد الأخرى، بالإضافة إلى أن طهي البيض له أكثر من طريقة فيمكن سلقه أو صنع العديد من الأصناف من خلاله حتى المعجنات يتم فيها استخدام البيض عند صنعها، وذلك يعطي قيمة غذائية للبيض، ولكن من أشهر طرق إعداد البيض سلقه وتقديمه للأطفال للحصول على أكبر قدر من البروتين، وتكمن المشكلة في إصابة الأطفال بالأمراض بدلا من الحصول على فوائده وذلك لاتباع طريقة خاطئة عند السلق، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الصحيحة ومحاولة الابتعاد عن الطرق الخاطئة.

طريقة طهي البيض غير الصحيحة

إذا كنت من أولئك الذين يقومون بسلق البيض وإخراجه قبل أن ينضج بشكل كامل، فإنك في تلك الحالة قدمت لأطفالك السم على طبق من ذهب وفي نفس الوقت إذا تركت البيض يغلي على النار ما يزيد عن نصف ساعة فقد أصبت أطفالك بالأمراض دون أن تعرف، وفي النهاية تلك الطريقين لا يمكن استعمالهم على الإطلاق؛ لأنهما يسببان الأمراض بدلا من الفوائد ويجب التعرف على الطريقة الصحيحة واعتمادها بشكل دائم.

طريقة طهي البيض الصحيحة

لمن يود معرفة طريقة طهي البيض بشكل صحيح وآمن وفي نفس الوقت يحصل على الفوائد التي توجد في البيض فهذه هي الطريقة الصحيحة: