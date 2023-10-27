“إخلصى منه للأبد”…فكرة سحرية للتخلص من البرص والحشرات في يوم واحد..بمكونات منزلية ضاع عمرك وأنتي متعرفيش عنها حاجة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائماً تسعى ربة المنزل إلى الحفاظ على نظافة وسلامة منزلها حبث تواجه العديد من التحديات، ومن بين أهم هذه التحديات هو وجود الحشرات التي يمكن أن تجعلنا نشعر بالرغبة في مغادرة المنزل ولكن مع ظهور بعض الوسائل الفعالة للتخلص من الحشرات بسهولة، نستطيع الآن العيش بشكل أكثر استقرارًا، وتجنب القلق والتوتر الناجم عن وجود الحشرات التي تثير رعب الأطفال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبرص الذي يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة سواء من ناحية الخوف من شكله أو من ناحية القلق بشأن الفيروسات التي يمكن أن ينقلها.

طرق التخلص من البرص

يمكن خلط البصل المفروم أو الثوم مع القرنفل والشطة الحارة ثم وضعهم في المناطق التي يُتوقع دخول البرص منها، هذا بالإضافة إلى ذلك، يُمكن وضع قشر الثوم أو قشر البصل مع القليل من الملح الأبيض في مداخل المنزل كوسيلة إضافية للوقاية.

وصفات للقضاء على البرص

الأسلوب الأكثر فعالية يشمل استخدام المصيدة اللاصقة ووضعها في المناطق التي يُشتبه في وجود البرص فيها، حيث يمكن للبرص الالتصاق بها ومن ثم يصبح سهلًا قتله.

قيمكن أيضًا وضع الغراء اللاصق في الموقع المعني أو تطبيقه على صينية أو سطح غير قابل للتلطيخ، حيث سيتمكن من خلاله الالتصاق وبالتالي سيتسنى قتله بسهولة.

يمكن أيضًا رش الماء المثلج على البرص لتجميده ومن ثم يمكن قتله والتخلص منه بسرعة وإحدى الطرق الرئيسية لمنع دخول البرص إلى المنزل هي استخدام الشباك النافذة لردعهم وحماية المنزل من هذه الآفة.