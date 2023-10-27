“الحل السحرى وصل”…طريقة جهنمية هتخلصك من زفارة الفراخ للأبد بمكون واحد بس.. ضاع عمرك بتنضفيها غلط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الفراخ من الزفرة قبل الطهي يعتبر تحدًّا يواجه الكثير من ربات البيوت وغالبًا ما يتم غسل الفراخ مرارًا وتكرارًا بالماء، مما يترك رائحة الزفرة على الأيدي. ولحسن الحظ، هناك طرق بديلة فعّالة لتنظيف الفراخ والتخلص من الزفرة بسهولة، ففي هذا المقال، سنقدم لك إرشادات مفصلة لتحقيق هذا الهدف وتقديم وجبة لذيذة وصحية دون القلق من الزفرة.

الليمون في تنظيف الفراخ

الليمون يمتلك فوائد عديدة، فإنه ليس مجرد مشروب صحي يعزز الطاقة ويفيد الجسم، بل إنه أيضًا حلاً فعّالًا للتخلص من رائحة الزفرة وبفضل رائحته المنعشة والخصائص المطهرة الطبيعية، يصبح الليمون خيارًا ممتازًا للتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها، سواء كانت على الفراخ أو على الأيدي بعد عملية الطهي.

فوائد الملح والدقيق في تنظيف الفراخ

يُمكن استخدام الدقيق بفعالية كوسيلة لإزالة الروائح غير المرغوب فيها في الطعام، وخاصةً رائحة الزفرة في الفراخ والروائح الملتصقة بالأيدي، هذا بالإضافة إلى ذلك، يحمل الملح أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، حيث يُمكن استخدامه لنقع الفراخ في محلول ماء ممزوج بملعقة من الملح للتخلص من رائحة الزفرة وعند إضافة خل التفاح إلى هذا المحلول أثناء نقع الفراخ، سيتم التخلص من الروائح بشكل نهائي، وستترك الفراخ بمذاق لذيذ ورائحة منعشة بعد الطهي.