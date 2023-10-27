“النتيجة هتبهرك وتهبل جوزك”…وصفة منزلية لنضارة الوجه والتخلص من التجاعيد..هاتي شوية فلفل أحمر وتعالي أقولك هتعملى إيه؟!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفلفل الحار يُعتبر واحدًا من أشهر المكونات التي أصبحت شائعة مؤخرًا في وصفات للتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة لدى النساء والرجال وتعتبر هذه الوصفة مجربة للعناية بالبشرة ومكافحة ظهور التجاعيد على الوجه، وقد تم استخدامها بنجاح من قبل بعض أبرز متخصصي التجميل في العالم.

ماسك الفلفل الحار لإزالة تجاعيد البشرة

ماسك الفلفل الحار هو واحد من الوصفات المعروفة التي تساعد في منع تكون علامات الشيخوخة على البشرة ولتحضير ماسك الفلفل الحار، ستحتاج إلى المكونات التالية:

– كوب ونصف من اللبن.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

– القليل من الفلفل الحار.

– ربع ملعقة من القرفة.

– نصف ملعقة من العسل.

لإعداد ماسك الفلفل الحار، اتبع الخطوات التالية:

1. قومى بخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه بشكل جيد.

2. ضعى الخليط على وجهك لمدة عشرين دقيقة.

3. اشطف وجهك بشكل جيد بالماء البارد للتخلص من أي بقايا للخليط ولاحظ الفرق في البشرة وهذا الماسك يُعتقد أنه يساعد في تقليل علامات الشيخوخة ويمنح البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا.

الآثار الجانبية لماسك الفلفل الحار

ماسك الفلفل الحار يمكن أن يؤثر سلبًا على أصحاب البشرة الحساسة، لذا من الضروري أن تجرب الوصفة على اليد أولاً قبل وضعها على الوجه للتحقق من عدم وجود حساسية في البشرة. إذا أدى استخدام الماسك إلى احمرار الجلد، يجب تجنب استخدام الوصفة ويمكن استخدام ماسك الفلفل الحار مرتين في الأسبوع لجعل البشرة أكثر إشراقًا ونضارة، ولمنح البشرة لونًا ورديًا مشرقًا.