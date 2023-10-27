«معجزة ربانية»..بذور مبهرة هترجعك لشبابك حتى لو عمرك 70 لها مفعولها سحري جربها الان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في منطقتنا العربية تواجه العديد من النساء مشكلة كبيرة، وهي ظهور التجاعيد في سن مبكرة، مما يجعل الشخص يبدو أكبر سناً مما هو عليه حقًا، وذلك بسبب طبيعة المناخ الجاف، لذا يلجأ العديد من النساء إلى عمليات شد الوجه أو حقن الملء، والتي قد لا تكون مناسبة للحالة، تحمل اللياقة البدنية أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من النساء، لذا سنعرض لكم كريم بذور الكتان الذي سيتخلص من التجاعيد بشكل سريع جداً.

كريم بذور الكتان للبشرة. العديد من النساء لا يعلمن بأهمية بذور الكتان، حيث تحتوي على العديد من الفوائد، أبرزها مقاومة ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب ونضارة البشرة. لذا، فهي تُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل، ويمكنكم تحضير هذه الوصفة بأنفسكم في المنزل باستخدام عدة مكونات:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان

3 ورقات لورا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا

قرص من فيتامين E.

كوب من الماء.

يمكنكم تحضير الكريم بذور الكتان للبشرة للتخلص من التجاعيد عبر اتباع الخطوات التالية:

1. ضعوا بذور الكتان وورق اللورا وكوب من الماء في وعاء مناسب واتركوه على النار حتى يغلي.

2. اتركوا المزيج على النار حتى يغلي، ثم اتركوه لمدة 5 دقائق قبل أن تُزالوه من على النار. صفوا المزيج وأضيفوا فيتامين E وزيت الزيتون وجل الألوفيرا.

3. قوموا بخلط المزيج جيداً حتى يصبح لديكم كريم. ثم ضعوه في حاوية محكمة الإغلاق.

كيفية الاستخدام:

1. اغسلوا وجهكم بالماء الدافئ.

2. جففوا بشرتكم بواسطة منشفة.

3. ضعوا كمية مناسبة من المزيج على البشرة.

4. اتركوا المزيج لمدة 20 دقيقة.

5. اشطفوا المزيج من البشرة بالماء الدافئ.