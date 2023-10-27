دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لن تصدق ماذا يحدث عند رش الملح على باب المنزل؟ انها ليست خرافات.. تعرف على السر لأول مرة!!,

هناك العديد من الاشياء التي يكون لها كثر من استخدام والتي تفيدنا في صناعة بعض الخلاطات التي نستفيد منها فمن المعروف عن السيدات انهم يهتموا بمعرفه الخلاطات التي تساعدهم في نظافة منازلهم واي شيء جديد يفيد المنزل يهتمون به وبتجربته ومن طبع السيدات السماع الي تجارب الاخرين وتقليدهم للاستفادة من تجاربهمفالينا اليوم احد التجارب المفيدة فان الملح من المواد المتعارف عليها انها تستخدم في المطبخ ولكن توصل لبعض الاستخدامات الأخرى للملح وهي :

1) ان الملح يقيدنا بصورة كبيرة في التخلص من الحشرات التي تسيطر علي المنازل وتسبب العديد من المشكلات للأفراد المنزل مثل النمل والصراصير فيمكن رش الملح علي المناطق التي نعاني من ظهور الحشرات بها

) انه يعمل علي نظافة الاواني الفضية واعادتها كما كانت في السابق من خلال وضع دقيق وخلال وملح والقيام بدعك الشيء الذي نريد نظافته فهو يغنينا عن استخدام منتجات النظافة باهظه الثمن

33) كما ان الملح يستخدم في نظافة الزجاج فيعمل علي اعطائه لمعان من خلال وضع الماء الساخن ببخاخة ونضيف عليه ملعقة من الملح ونقوم برش الزجاج

44) الكثير منا يهتم بنضارة البشرة وتقشيرها للإعادة الشباب لها فان الملح يدخل في عمليه التقشير فنضيف الملح بعد طحنه علي زيت زيتون او اي زيت نباتي متوافر لدينا ونقوم بدعك البشرة به فيعمل علي تقشيرها

55) فان الملح له فائدة كبيرة في تبيض الاسنان من خلال اضافة بيكربونات الصوديوم عليه مع الماء الساخن ونقوم بوضع هذا الخليط علي فرشاة الاسنان ونقوم بدعك الاسنان به ولا يجب في الافراط في استخدامه حتي لانضر اللثة .

لن تصدق ماذا يحدث عند رش الملح على باب المنزل؟ انها ليست خرافات.. تعرف على السر لأول مرة!!