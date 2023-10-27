دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الملح من أهم العناصر الموجودة في كل بيت ويدخل الملح في تحضير معظم مواصفات الطعام تقريبا كما انها يستخدم في عمل الكثير من خلطات تنظيف في البيت وقد يدخل أيضا في بعض الوصفات للبشرة، وكثيرا ما نسمع بأن هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عندما يتم رش الملح في زوايا المنزل ونجد أن السيدات دائما ما يهتمون بمعرفة كل التجارب والخلطات التي تساعدهم في أعمال التنظيف المنزلية، وفي هذا الموضوع نذكر لكم أحد أهم الفوائد الناتجة عن استخدام الملح للتنظيف. فوائد استخدام الملح في المنزل أولا قد يفيد برش الملح في زوايا المنزل حول الشبابيك وبجانب الأبواب في التخلص من الحشرات التي تكون في المنزل وتسبب لسيدة المنزل الكثير من المشاكل ومن بينها النمل والصراصير، حيث أثبتت التجارب أن رش الملح في أركان المنزل وحول زوايا الأبواب من شأنه أن يعمل على التخلص من تلك الحشرات وبشكل نهائي.

ثانيا استخدام الملح يمكن أن يساعد على تنظيف الأواني الفضية وإعادة لمعانها فقط كل ما عليكم وضع كميه من الملح في مسحوق تنظيف الأطباق ودعك السيئة المسموع من الألومنيوم بواسطة هذا الخليط، وسوف تجدون بانه أصبح نظيف ولامع، ويغني عن استخدام منتجات التنظيف غالية الثمن

يمكن أن يستخدم الملح في نظافه الزجاج فقط كل ما علينا ونقوم بوضع كمية من الملح في بخاخ يحتوي على الماء الساخن ونقوم برش الزجاج بواسطة هذا الخليط وإعادة وسوف يصبح لامع ونظيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة رهيبة.. ماذا يفعل الملح عند رشه على باب منزلك؟ فعلاً معجزات هتفاجئك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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