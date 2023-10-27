لمحبي الفول السوداني- 6 أمراض قد تمنعك من تناوله خلي بالك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الفول السوداني هو من أكثر أنواع المكسرات التي لها شعبيه كبيره في مصر ويعطي للجسم الكثير من الفوائد ونجد أن العديد من الاشخاص يقوم بشراء وتناوله خاصة وأن أسعاره في متناول الجميع، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تجعلكم تقومون بالامتناع عن تناول الفول السوداني على الرغم من الفوائد والعناصر الغذائيه التي يعطيها للجسم، لهذا يمكنكم الآن معرفة تلك الأسباب التي تمنعك من تناول الفول السوداني للانتباه منها تابعونا للتفاصيل. أمراض قد تتدهور عند تناول الفول السوداني أنيميا الفول، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص يعانون من مرض انيميا الفول هؤلاء الأشخاص ، عليهم أن يبتعدوا عن تناول المكسرات خاصة الفول السوداني نظرا لأنه يشكل خطورة على صحتهم

حساسية المكسرات، هناك ايضا مرض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من تناول المكسرات بشكل عام، ولكن يزداد الأمر سوءا بالنسبة لتناول الفول السوداني لهذا لابد وأن يبتعدوا عن تناوله

القولون العصبي، حيث نجد أن الأطباء يؤكدون أن تناول الفول السوداني يؤدي إلى تهيج القولون العصبي، نظرا لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون وهذا يشكل ضغط كبير على الجهاز الهضمي.

ارتفاع ضغط الدم، بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع فنجد أنه لابد وأن يحذروا من تناول الفول السوداني المحمص لأنه يحتوي على الكثير من الأملاح وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع طاقة الدم واحتباس السوائل في الجسم.

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