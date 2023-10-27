دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد العديد من منتجات الشعر على البشرة ولكن نجد أن النساء دائما ما تلجأ إلى الوصفات الطبيعية خاصة وأنها تكون من مكونات موجودة في البيت وتعطي نتائج مبهرة، على عكس المنتجات التي قد تكون غالية الثمن ولكن لا تعطي أي نتائج وبالطبع الشعر هو زينة المرأة، تحلم بأن تمتلك شعر جميل وصحي خالي من أي مشاكل لهذا في ذلك الموضوع نذكر لكم وصفه طبيعيه مكونه من زيت الزيتون مع الموز مفيده جدا للشعر وتعمل على حل جميع مشاكله تابعونا للتفاصيل.
وصفة زيت الزيتون والموز
يمكنكم الآن وبكل سهولة عمل ماسك صحي للشعر من استخدام زيت الزيتون ومعروف بمدى فوائده للشعر والبشرة على حد سواء، بالإضافة إلى الموز حيث أن تلك الماسك من شأنه أن يعمل على تنعيم الشعر وفرده ويعطيه التغذيه الكامله ويتم تحضير تلك الوصفة على النحو التالي:
- نقوم بإحضار ثمرة من الموز بالإضافة إلى وعاء صغير مقدار ملعقة من زيت الزيتون ، بعد ذلك نقوم بتقطيع الموز هذا إلى قطع صغيرة ونبدأ بإضافة قطرات الزيتون ونقوم بخلط تلك المكونات جيدا حتى نحصل على خليط خفيف ومتماسك في نفس الوقت.
- الخطوه التاليه نقوم فيها بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء ونقوم بتوزيع ماسك زيت الزيتون مع الموز على الشعر من الجذور إلى الأطراف، مع مراعاة أن يترك الخليط لمدة ساعة كاملة ومن ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخدمى زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق ال 60… اجمد من سما المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.