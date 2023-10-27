استخدمى زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق ال 60… اجمد من سما المصري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد العديد من منتجات الشعر على البشرة ولكن نجد أن النساء دائما ما تلجأ إلى الوصفات الطبيعية خاصة وأنها تكون من مكونات موجودة في البيت وتعطي نتائج مبهرة، على عكس المنتجات التي قد تكون غالية الثمن ولكن لا تعطي أي نتائج وبالطبع الشعر هو زينة المرأة، تحلم بأن تمتلك شعر جميل وصحي خالي من أي مشاكل لهذا في ذلك الموضوع نذكر لكم وصفه طبيعيه مكونه من زيت الزيتون مع الموز مفيده جدا للشعر وتعمل على حل جميع مشاكله تابعونا للتفاصيل.

وصفة زيت الزيتون والموز

يمكنكم الآن وبكل سهولة عمل ماسك صحي للشعر من استخدام زيت الزيتون ومعروف بمدى فوائده للشعر والبشرة على حد سواء، بالإضافة إلى الموز حيث أن تلك الماسك من شأنه أن يعمل على تنعيم الشعر وفرده ويعطيه التغذيه الكامله ويتم تحضير تلك الوصفة على النحو التالي: