«ياريتني جربتها من زمان»…طريقة تنظيف سلك الشباك الخشبي من كل الأتربة والاتساخات في ثواني بمكون واحد خرافي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الشبكة الخشبية للنوافذ أمر أساسي لمنع دخول الحشرات والروائح الكريهة إلى المنزل. يمكن أن يتراكم الغبار والشحوم على الشبكة مما يجعلها تبدو غير جذابة مع مرور الوقت وقد يؤدي إلى التلف، من الضروري تنظيف الشبكة الخشبية بانتظام باستخدام بعض الطرق البسيطة والمتاحة، وسوف نتعرف من خلال المقال على طريقة تنظيف سلك الشباك الخشبي بكل سهولة في المنزل بمكون واحد خرافي متواجد في المنزل دون تكلفة كبيرة. كيفية تنظيف الشبكة الخشبية للنوافذ: ١. أزيلي الشبكة الخشبية من إطارها. ٢. استخدمي فرشاة ناعمة أو قماش جاف لإزالة الأتربة والغبار من الشبكة. ٣. قومي بتحضير محلول التنظيف باستخدام الخل الأبيض والماء الدافئ، أو باستخدام الصودا الكاوية مع الماء الدافئ. ٤. رشي محلول التنظيف على الشبكة. ٥. اتركي الشبكة تغمر في المحلول لمدة ١٥-٢٠ دقيقة. ٦. فركي الشبكة بلطف باستخدام فرشاة ناعمة أو إسفنجة. ٧. اغسلي الشبكة جيداً بالماء الجاري. ٨. اتركي الشبكة تجف تمامًا. نصائح لتنظيف الشبكة الخشبية للنوافذ: من الأفضل تنظيف الشبكة الخشبية أسبوعيًا للحفاظ على مظهرها ومنع تراكم الغبار والشحوم.

يمكن استخدام محلول تنظيف تجاري مناسب للشبكة الخشبية إذا كنتم تفضلونه على الحلول المنزلية.

تجنب استخدام مواد كاشطة أو قوية قد تتسبب في تلف الشبكة الخشبية أثناء التنظيف.

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