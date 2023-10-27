“مطلعتش خرافات”.. لن تصدق ماذا يحدث عند رش الملح على باب المنزل؟ .. سر محدش هيقولك عليه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب السيدات الإهتمام بمنزلها حيث يوجد العديد من الاشياء التي يكون لها كثر من استخدام والتي تفيدنا في صناعة بعض الخلاطات التي نستفيد منها فمن المعروف عن السيدات انهم يهتموا بمعرفه الخلاطات التي تساعدهم في نظافة منازلهم واي شيء جديد يفيد المنزل يهتمون به وبتجربته ومن طبع السيدات السماع الي تجارب الاخرين وتقليدهم للاستفادة من تجاربهمفالينا اليوم احد التجارب المفيدة فان الملح من المواد المتعارف عليها انها تستخدم في المطبخ ولكن توصل لبعض الاستخدامات الأخرى للملح والتي سوف نستعرضها لكم في السطور القادمة.

مطلعش خرافات .. إستخدامات مذهلة للملح في المنزل

الملح للتخلص من الحشرات

يمكنك إستخدام الملح في التخلص من الحشرات التي تسيطر علي المنازل وتسبب العديد من المشكلات للأفراد المنزل مثل النمل والصراصير فيمكنك رش الملح علي المناطق التي نعاني من ظهور الحشرات بها وبذلك تكون تخلصت من الحشرات نهائيا.

الملح لنظافة الأواني

وأيضا يمكنك استخدام الملح في نظافة الاواني الفضية واعادتها كما كانت في السابق من خلال وضع دقيق وخلال وملح والقيام بدعك الشيء الذي نريد نظافته فهو يغنينا عن استخدام منتجات النظافة باهظه الثمن

الملح لنظافة الزجاج

يمكنك أيضا إستخدام الملح في نظافة الزجاج فيعمل علي اعطائه لمعان من خلال وضع الماء الساخن ببخاخة ونضيف عليه ملعقة من الملح ونقوم برش الزجاج.