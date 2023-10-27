دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من النساء الإهتمام بمظهرها وتحب أن تكون جميله لذلك تبحث النساء دائمًا عن الأشياء الرائعة التي تجذب بها زوجها ، ومن اكثر ماتحب ان تهتم به هو الشعر وذلك لأنه عنوان جمال كل فتاة او سيدة متزوجة، ولذلك دائما ما يكون كل همهم هو البحث عن وصفة رائعة لتنعيم الشعر وتكثيفه وتطويله وغيرها العديد من الأمور، كما أن البحث عن الوصفات الطبيعية أكثر من المنتجات الصناعية ذات المواد الكيميائية الضارة وهذا لأن لها آثار جانبية كبيرة تجعل الشعر يتساقط ويتلف مع كثرة الاستخدام، والجدير بالذكر هو أن القرنفل أثبت فاعليته في علاج بعض مشاكل الشعر بالإضافة إلى زيت الزيتون و سنتعرف على الطريقة بالتفصيل من خلال السطور القادمة.
تعرفي معنا علي وصفة القرنفل وزيت الزيتون
من المعروف أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد الهامة للشعر وله تأثير فعال عليه، وكذلك القرنفل والذي يعد عشب طبيعي من أفضل الأعشاب التي تفيد الجسم والبشرة والشعر، فهيا بنا لتحضير الوصفة .
مكونات وصفة القرنفل للشعر
- ربع كوب زيت زيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.
- علبة معقمة لحفظ الزيت.
- وعاء للخلط.
كيفية تحضير الوصفة للشعر
- احضري وعاء مناسب وقومي بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض.
- يوضع هذا الخليط فوق حمام ماء ساخن حتى تتداخل المكونات.
- ثم دلكي فروة رأسك بهذا الخليط جيدًا ومن ثم اتركيه لمدة ثلاث ساعات كاملين.
- ويمكنك تكرار الأمر مرتين أسبوعيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي” زيت الزيتون على القرنفل” في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك.. هتقول ياريتني عرفتها من زمان!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.