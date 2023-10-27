ضعي” زيت الزيتون على القرنفل” في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك.. هتقول ياريتني عرفتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من النساء الإهتمام بمظهرها وتحب أن تكون جميله لذلك تبحث النساء دائمًا عن الأشياء الرائعة التي تجذب بها زوجها ، ومن اكثر ماتحب ان تهتم به هو الشعر وذلك لأنه عنوان جمال كل فتاة او سيدة متزوجة، ولذلك دائما ما يكون كل همهم هو البحث عن وصفة رائعة لتنعيم الشعر وتكثيفه وتطويله وغيرها العديد من الأمور، كما أن البحث عن الوصفات الطبيعية أكثر من المنتجات الصناعية ذات المواد الكيميائية الضارة وهذا لأن لها آثار جانبية كبيرة تجعل الشعر يتساقط ويتلف مع كثرة الاستخدام، والجدير بالذكر هو أن القرنفل أثبت فاعليته في علاج بعض مشاكل الشعر بالإضافة إلى زيت الزيتون و سنتعرف على الطريقة بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

تعرفي معنا علي وصفة القرنفل وزيت الزيتون

من المعروف أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد الهامة للشعر وله تأثير فعال عليه، وكذلك القرنفل والذي يعد عشب طبيعي من أفضل الأعشاب التي تفيد الجسم والبشرة والشعر، فهيا بنا لتحضير الوصفة .

مكونات وصفة القرنفل للشعر

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

علبة معقمة لحفظ الزيت.

وعاء للخلط.

كيفية تحضير الوصفة للشعر