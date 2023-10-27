صدمة للملايين … الى كل من يظن أن اللغة العربية سهلة ماهو جمع كلمة “سكر” التي حيرت كل طلاب الثانوية العامة والمدرسين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر اللغة العربية من أهم اللغات منذ قديم الزمان وتحتوي تلك اللغة على الكثير من المعاني والكلمات التي لطالما ما يشعر من يتعمق فيها بأنها بحر، ونجد أن هناك العديد من طلاب الثانوية العامة في كل عام يبحثون عن إجابات لأسئلة صعبة صادفتهم في الامتحانات، وليكن جمع الكلمات ومفرداتها، لاعتقادهم بأن تلك الكلمات يمكن أن تأتي في الامتحان ومن هذه الكلمات هو جمع كلمة سكر فهي واحده من الكلمات الغريبة بعض الشيء والتي يصعب على الطلاب معرفة تلك الإجابة، تابعونا لمزيد من التفاصيل نذكر لكم الجواب الصحيح.

تعرف معنا على جمع كلمة “سكر” في اللغة العربية

ما هو جمع كلمه سكر من اكثر الكلمات التي حيرت المدرسين والطلاب وفي هذا السياق يجب عليكم جودة مبروك وهو أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف والذي قال بأن كلمة سكر هي اسم جنس، أي أنها مثل ماء وشاي وغيرها من الكلمات التي ليس لها جمع في الواقع فهي تفهم على أنها مفرد وجمع في وقت واحد من لفظها أي أنها تطلق على الواحدة والجمع.

وتابع حديثه قائلا إن كلمه سكر لا يوجد لها جمع مشهور ، وختم حديثه بأنه يجب على طلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها التدرب على مثل هذا النوع من الأسئلة تلك المتوفرة في المنصات التعليمية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم حتى، لا يتفاجأ الطلاب بنوعيه تلك الأسئلة فيقعون في خطأ الإجابة بشكل غير صحيح.