“احذر هذا السم القاتل”.. تعرف على “6 أنواع من السمك” تؤدي إلى الموت بالبطئ… لو هتموت من الجوع بلاش تأكلها!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثيرين تناول المأكولات البحرية لما لها من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم إلى جانب فوائدها الصحية الكثيرة، حيث يُقبل عليها الصغار والكبار على حد سواء لمذاقها المختلف وقيمتها الغذائية المرتفعة، لذا ينصح دائماً بتناولها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لما تحتويه من نسبة كبيرة من الكالسيوم الفوسفور وكذلك الأوميجا 3، على الرغم من ذلك فهناك بعض الأنواع من الأسماك التي لا يجب تناولها على الإطلاق بسبب أضرارها الجسيمة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

خطورة تناول بعض الأنواع الضارة من الأسماك

نتعرف معكم على بعض أنواع من الأسماك التي لا يجب تناولها لما تسببه من أضرار تصيب جسم الإنسان منها التالي:

هناك نوع يسمى السمكة المنتفخة التي تنتشر في بعض المناطق الساحلية ويرتكز السم في منطقة الرأس والزعانف بها.

سمك العبرب من الأسماك التي تحتوي على نسبة كبيرة من السموم المتركزة في الجلد والأشواك.

يوجد نوع آخر يسمى السمكة الأرنبية والتي تتميز بأسنان تشبه أسنان الأرنب حيث ينتشر السم فيها بالكامل خاصةً في منطقة الرأس والجلد والزعانف.

أنواع أسماك سامة وخطيرة على الإنسان

يوجد العديد من الأنواع من الأسماك الأخرى التي يجب تجنب شراءها أو تناولها لإحتوائها على كميات كبيرة من السموم التي قد تتسبب في الموت البطئ عند أكلها، ومنها سمكة القط والتي تشبه في جلدها الحمار الوحشي وأيضاً سمكة الأسد المعروفة بسميتها الشديدة التي تتركز في عظام الظهر، وسمكة البقرة السامة والتي ينتشر السم بها في منطقة الذيل والزعانف.