90%من النساء ميعرفوش هذا الوصفة.. بمكونات موجودة في بيتك هتغيري حياتك الزوجية..اكتشفي سر الجمال الياباني!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تحلمين بالحصول على بشرة بيضاء كالثلج ونضرة كالورد؟ هل تملين من استخدام المنتجات الكيميائية التي تزعم أنها تبيض البشرة ولكنها في الحقيقة تضرها؟ هل تودين أن تعرفي سر الجمال الذي يتمتع به اليابانيات؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنتِ في المكان الصحيح! في هذا المقال، سأكشف لكِ عن خلطة يابانية سحرية لتبييض البشرة، والتي تستخدم مكونات طبيعية ومتوفرة في كل منزل. هذه الخلطة ستجعل بشرتك تشع بالنور والصفاء، وستمحو منها كل أثر للبقع الداكنة والندبات. هل أنتِ مستعدة لتجربة هذه الخلطة العجيبة؟ تابعي معي!

خلطة يابانية لتبييض البشرة: المكونات والطريقة

لا تحتاجين إلى شراء مواد غالية أو نادرة لتحضير هذه الخلطة، فكل ما تحتاجينه هو:

أرز: يعد الأرز من أهم المكونات في الثقافة اليابانية، وليس فقط في الطعام، بل أيضًا في الجمال. فالأرز يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف والشيخوخة، وكذلك على تفتيحها وإزالة التصبغات.

حليب: يعد الحليب من أفضل المغذيات للبشرة، فهو يحتوي على حمض اللاكتيك، وهو حمض ألفا هيدروكسيل يساعد على تقشير البشرة بلطف وإزالة طبقة الجلد الميت التي تسبب البهتان والخشونة.

عسل : يعد العسل من أقدم المستحضرات الطبيعية للعناية بالبشرة، فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، والتي تساعد على علاج حب الشباب والجروح. كما أنه يساعد على ترطيب البشرة وإضفاء اللمعان عليها.

طريقة التحضير:

– اغسل كوبًا من الأرز جيدًا حتى يصفى ماءه شفافًا.

– صفي الأرز من الماء، ولا ترمي الماء، فهو مفيد لغسل الوجه لاحقًا.

-ضع الأرز في إناء مع كوب ونصف من الماء، واتركه على نار متوسطة حتى ينضج.

– انتظر حتى يبرد الأرز قليلًا، ثم اطحنه في الخلاط أو بالشوكة حتى يصبح ناعمًا.

– أضف ربع كوب من الحليب ومعلقة كبيرة من العسل إلى الأرز المطحون، واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

طريقة الاستخدام:

– اغسلي وجهك بالماء الدافئ لفتح المسام.

– ضعي الخلطة على وجهك ورقبتك بحركات دائرية، وتجنبي منطقة العينين.

– اتركي الخلطة على بشرتك لمدة تلت ساعه ، أو حتى تجف تمامًا.

– اغسلي وجهك بالماء المفلتر، ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

– جففي وجهك بفوطه نظيفة، ثم ضعي كريم الترطيب المناسب لبشرتك.

– استخدمي هذه الخلطة مرة يوميًا لمدة شهر، وستلاحظين الفرق في لون بشرتك ونعومتها.

خلطة يابانية لتبييض البشرة: الفوائد والنصائح

هذه الخلطة لها العديد من الفوائد لبشرتك، فهي تساعد على:

– تفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة.

– تنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت والخلايا التالفة.

– ترطيب البشرة وإضفاء اللمعان والصحة عليها.

– حماية البشرة من التأثيرات السلبية للشمس والتلوث والإجهاد.

ولكن يجب أن تأخذي بعض النصائح في الاعتبار قبل استخدام هذه الخلطة، مثل:

– تأكدي من عدم وجود حساسية أو تحسس لأي من مكونات الخلطة، بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من ذراعك قبل استخدامها على وجهك.

– استخدمي مكونات فريش ونظيفة لتحضير الخلطة، ولا تحتفظي بها لأكثر من يوم، فقد تفقد فعاليتها أو تتلف.

– احرصي على استخدام كريم واقٍ من الشمس يوميًا، خصوصًا بعد استخدام هذه الخلطة، فالبشرة قد تصبح أكثر حساسية .

