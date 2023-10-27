«جوزك هيموت عليكي».. حطي القرنفل في المياه المغلية وضعيه في هذا المكان وادعيلي .. هتصغري 20 سنة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تقدم العمر، يواجه الرجال والنساء تحديات تتعلق بظهور علامات الشيخوخة، مثل الشعر الأبيض وعلامات التقدم في السن هذه التغييرات تمكن بعض الأشخاص من فقدان الثقة في أنفسهم والابتعاد عن الأماكن الاجتماعية لتجنب ملاحظة هذه العلامات ولكن في هذا المقال، سنقدم لكم حلاً بسيطاً واقتصادياً لهذه المشكلة سنشارككم ببعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها في أي وقت ستساعد هذه الوصفات على استعادة لمعان الشعر والحيوية، وستمنعكم من الشعور بالاحراج بسبب التغييرات التي تطرأ على شكل الشعر ترقبوا المزيد لمعرفة المزيد.

وصفة القرنفل المغلي لعلاج الشيب

للبداية، احضري وعاء قادر على تحمل درجات الحرارة، ثم قومي بوضعه على النار واملئيه بالماء حتى يبدأ في الغلي. بمجرد أن يصل الماء إلى درجة الغليان، أضيفي حبوب القرنفل واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق. بعد انقضاء هذا الزمن، أطفئي النار واتركي الماء يبرد. ثم، قومي بتصفية الماء من حبوب القرنفل. ضعي هذا الماء في زجاجة بخاخ للاستخدام على الشعر. تأكدي من رش هذا الخليط على جميع مناطق فروة الرأس وقومي بتدليك فروة الرأس برفق مع تنشيط الدورة الدموية. اتركي هذا الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة فقط، ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء. باستمرار استخدام هذه الوصفة، ستلاحظين تدريجياً استعادة لون شعرك الطبيعي وتلاشي علامات الشيب والشعر الأبيض المزعج.

خلطة اخري لعلاج الشيب

خلطة القرنفل والحناء من أفضل الخيارات التي يمكنكِ اللجوء إليها لعلاج الشيب هي الحناء، إذ لها قدرة كبيرة على تغطية الشعر الأبيض بجانب تلوينه وترطيبه بعمق، وإضافتها إلى القرنفل تحقق نتائج سريعة في وقت قصير، فكل ما عليكِ فعله هو إحضار القرنفل المطحون بمقدار ملعقة كبيرة، ونصف علبة زبادي، وفنجان من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وفنجان من العسل، وبيضة واحدة، مع ملعقة كبيرة من خل التفاح والقرفة المطحونة، وقدر مناسب من الحناء، ثم تابعي طريقة الاستخدام التالية:• اعجني كمية مناسبة من الحناء، وأضيفي إليها الماء الدافئ بمقدار مناسب، ثم أضيفي المكونات السابق ذكرها إليها، واتركيها لمدة ساعة.