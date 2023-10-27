فكرة عبقريه : كيفية تستفيد من ثغرات الهواتف الذكية للحصول على إنترنت مجاني؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التكنولوجيا تتطور باستمرار وتقدم لنا حلولًا جديدة ومبتكرة لمشاكلنا اليومية. واحدة من هذه الحلول هي القدرة على الاتصال بالإنترنت دون دفع أي رسوم أو اشتراكات. هذا ممكن بفضل بعض الثغرات التي توجد في إعدادات الهواتف الذكية، والتي يمكن استغلالها ببساطة باتباع بعض الخطوات السهلة. في هذا المقال، سنشرح لك كيف تفعل ذلك وما هي المخاطر المحتملة.

أولًا ، يجب عليك فتح إعدادات الهاتف والبحث عن خيار شبكة الواي فاي.

ستظهر لك قائمة بجميع الشبكات المتوفرة حولك. اختر أقوى شبكة وأقربها إلى موقعك.

ثم اختر خيار “إضافة شبكة واي فاي جديدة”. سيطلب منك إدخال كلمة مرور للشبكة. اكتب “ADMIN” ككلمة مرور.

ثم اختر خيار “ثابت” في قائمة إعدادات IP. سيطلب منك إدخال رقم IP للشبكة.

اكتب “168.1.5” كرقم IP.

تأكد من أن جميع الخطوات صحيحة ثم اضغط على “اتصال بالشبكة”. مبروك! لقد نجحت في الحصول على إنترنت مجاني!

ولكن احذر! هذه الطريقة ليست خالية من المخاطر. فقد تتعرض للكشف من قبل صاحب الشبكة التي تستخدمها. كما قد تخسر بعض البيانات الشخصية أو المالية إذا كان هناك هاكرز يستخدمون نفس الثغرة للوصول إلى هاتفك. لذلك ، ننصحك بعدم الاعتماد على هذه الطريقة بشكل دائم ، واستخدامها فقط في حالات الضرورة.

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر أمانًا وشرعية للحصول على إنترنت مجاني أو رخيص ، فهناك بعض الخيارات المتاحة. يمكنك شراء بطاقات مسبقة الدفع من شركات الاتصالات المختلفة ، والتي توفر لك باقات إنترنت مختلفة تناسب احتياجاتك وميزانيتك. هذه الطريقة تضمن لك سرعة وجودة عالية في الاتصال ، ولا تتطلب منك التزامًا شهريًا أو سنويًا. كما يمكنك الاستفادة من بعض العروض والخصومات التي تقدمها هذه الشركات من وقت لآخر.

أخيرًا ، نحذرك من الوقوع في فخ الروابط أو البرامج الوهمية التي تدعي أنها تمكنك من فتح شبكات الإنترنت المغلقة أو المشفرة. هذه الروابط أو البرامج عادة ما تكون مصدرًا للفيروسات أو التجسس أو السرقة ، والتي قد تؤدي إلى خسارة كبيرة لك. كما أنها تعتبر غير قانونية وغير أخلاقية ، وقد تعرضك للمساءلة القانونية. لذلك ، ننصحك بالابتعاد عنها قدر الإمكان.

