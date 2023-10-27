دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من التحذيرات التي تعمل الحكومة على توجيهها للمواطنين قبل الشروع في تنفيذ أية عقوبة أو غرامات مالية جراء المخالفات التي تحدث بشكل يومي ومتكرر من جانب شريحة كبير من الناس دون إدراك لحجم الخطورة التي من الممكن أن تعود بأضرار جسيمة على الفرد نفسه قبل الدولة ومن ضمن تلك التفاصيل التي استشرت بشكل لا يمكن السماح له بالتمادي أكثر من ذلك تلك التي تتعلق بالبطاقات الشخصية ذلك المستند الذي يثبت من خلال الإنسان هويته وانتمائه لتلك البلاد ويتمكن من خلالها من التنقل بحرية بين الأماكن المختلفة لكن البعض لا يكترث بشكل كبير حول تجديدها بل لإن الشباب في سن البلوغ لا يهتمون حول استخراجها من الأساس – غرامات التأخير في استخراج الرقم القومي يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يذهب للسجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها والذي حدد مؤخرا ب 15 عاما

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال أراد التعامل ببطاقة منتهية داخل إحدى الجهات الرسمية يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه إذا تقاعس عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه إذا لم يتمكن من استخراج بدا فاقد خلال أسبوعين من المحضر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حبس وغرمة ومنع من السفر .. هؤلاء الأشخاص من حملة ” الرقم القومي ” عليهم الذهاب بشكل عاجل للسجل المدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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